Sanchezek 615 milioi iragarri ditu Ukraina armatzeko, eta 202 milioi gehiago herrialdea berreraikitzeko

Iaz bi aldeek sinatutako segurtasun-akordioak Espainiak 2025ean laguntza militarrerako guztira 1.000 milioi euro bideratzeko konpromisoa jasotzen zuen.

Pedro Sanchez Volodimir Zelenskiri harrera egiten, Moncloan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du 615 milioi euro mobilizatuko dituztela Ukrainari aurten laguntza militarra emateko, horietatik 100 AEBri armak premiaz erosteko, eta 202 milioi euro gehiago iragarri ditu herrialdea berreraikitzeko.

Ukrainako presidenteak Espainiara egindako bisitaren harira Volodimir Zelenskirekin batera emandako prentsaurrekoan, Sanchezek berretsi egin du 817 milioiko pakete horrekin Ukrainari emandako babes "osoa eta irmoa", Errusiaren erasoaren aurrean, eta bermatu du babes horrek aurrera jarraituko duela bake "justu eta iraunkorra" lortu arte. Zelenski presidenteak eskertu egin du jarrera hori, eta astearte honetan Madrilen hitz egin eta sinatutakoa "lankidetza paregabearen" hasiera dela adierazi du.

Iaz bi herrialdeek sinatutako segurtasun-akordioak Espainiak 2025ean laguntza militarrerako guztira 1.000 milioi euro bideratzeko konpromisoa jasotzen zuen.

Sanchezek zehaztu duenez, datorren hilean 615 milioi mobilizatuko dituzte, eta horietatik 100 milioi NATOren PURL programara bideratuko dituzte, AEBri aireko defentsa-sistemen erosketa bizkorra finantzatzeko.

Pakete horretan Ukrainari zuzendutako Europako Batzordearen SAFE programako 215 milioiko partida bat ere sartzen da. Programa horri esker, droneen aurkako sistemen, esplorazioko radarren eta aireko zaintzako sistemen ekoizpena ordaindu ahal izango da. Eta konpromiso horren barruan kokatzen da abenduan ia 300 milioiko material militarraren sorta bat ematea ere.

Horrez gain, Sanchezek iragarri du Espainiak 202 milioi euroko ekarpena egingo duela herrialdea berreraikitzeko. Helburua da Espainiako enpresei aukera ematea Errusiaren inbasioak kaltetutako azpiegiturak berreraikitzen, modernizatzen eta handitzen zuzenean eta modu lehiakorrean parte hartzeko, bereziki Ukrainako gizartearentzat oso kritikoak diren sektoreetan, hala nola energian, uretan eta garraioan.

Horrekin batera, Sanchezek 2 milioi euro gehiago iragarri ditu Sammarreko berokuntza-sistema zentrala berrezartzeko Nazio Batuekin batera egingo den proiektu baterako, 28.000 pertsona baino gehiagori laguntzeko.

