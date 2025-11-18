GUERRA EN UCRANIA
Zelenski y Sánchez visitan el 'Guernica' de Picasso en el Reina Sofia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zelenskyk eta Sanchezek Picassoren 'Guernica' ikusi dute Reina Sofia museoan
author image

EITB

Última actualización

El presidente ucraniano y el presidente del Gobierno español han intercambiado impresiones sobre la obra de Picasso, símbolo de la paz y el final de las guerras en todo el mundo. Precisamente, Zelenski mencionó el bombardeo de la villa de Bizkaia en una intervención que realizó en su visita al Congreso de los Diputados en 2022. 

Pedro Sánchez Volodimir Zelenski Guerra Rusia - Ucrania Internacional

