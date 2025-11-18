GERRA UKRAINAN
Zelenskyk eta Sanchezek Picassoren 'Guernica' ikusi dute Reina Sofia museoan

18:00 - 20:00
EITB

Ukrainako presidenteak eta Espainiako gobernuko presidenteak Picassoren obrari buruzko iritziak trukatu dituzte. Zelenskik, hain zuzen ere, Bizkaiko hiribilduaren bonbardaketa aipatu zuen 2022an Diputatuen Kongresura egindako bisitan. 

Pedro Sanchez Volodimir Zelenski Errusia-Ukraina gerra Munduko albisteak

