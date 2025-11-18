Zelenski viaja a España en medio de la polémica por un caso de corrupción que salpica a su gobierno

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visita este martes España procedente de Francia en el marco de una gira europea marcada por los avances rusos en el frente suroriental y las informaciones sobre una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados varios ministros de su gobierno y un exsocio del jefe de Estado.

Zelenski vuelve así a apelar a sus socios, en la gira que inició el fin de semana en Grecia y continuó este lunes en Francia, ante el avance ruso en el campo de batalla. En España, donde Zelenski se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el rey Felipe VI y con representantes de la industria de defensa nacional, se prevé que el mandatario ucraniano pida ayuda para mejorar la defensa antiaérea de su país.

Toda la atención se había centraba en los combates por las ciudades orientales de Pokrovsk y Kúpiansk, que Rusia sigue sin tomar pese a los partes de Moscú que apuntaban a su caída inminente. Pero el Ejército ruso sí ha tomado en solo unos días varias localidades en el frente de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

La ofensiva rusa en la región de Zaporiyia ha encendido las alarmas en Ucrania, donde numerosos expertos apuntan al déficit de personal en el Ejército de Kiev como uno de los problemas que han permitido a estos progresos de las fuerzas rusas.

Caso Midas

Más allá de lo militar, Zelenski afronta un momento particularmente delicado en lo político por el escándalo de corrupción que se destapó hace una semana en Ucrania.

En el llamado ‘caso Midas’, varios ministros que han servido en su administración están siendo investigados por la Oficina Anticorrupción (NABU) por su presunta implicación en una trama de sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica que estaría liderada por el empresario Timur Mindich —amigo de Zelenski—.