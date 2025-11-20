80 aniversario
80 años de los Juicios de Núremberg: un proceso que buscaba acabar con los crímenes de lesa humanidad

Euskaraz irakurri: 80 urte igaro dira Nurenbergeko Epaiketetatik, gizakien aurkako gehiegikeriekin amaitzea helburu zuen prozesutik
El 20 de noviembre de 1945 comenzó el juicio contra 22 altos cargos nazis. 12 de ellos fueron condenados a muerte. El proceso tenía como objetivo disuadir ante horrores como el Holocausto pero, 80 años después, los expertos opinan que no cumplió.

