80 urteurrena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

80 urte igaro dira Nurenbergeko Epaiketetatik, gizakien aurkako gehiegikeriekin amaitzea helburu zuen prozesutik

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

1945eko azaroaren 20an hasita, Alemaniako nazien 22 goi-kargudun epaitu zituzten Nurenberg hirian eta haietatik 12ri heriotza-zigorra ezarri zieten. Holokaustoaren antzerako izugarrikerien aurrean disuasioa zuen helburu prozesu hark baina, 80 urte geroago, helburua ez zuela bete argi dute adituek.

Alemania Memoria Historikoa Historia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X