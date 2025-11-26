Washington
Mueren dos agentes de la Guardia Nacional de EE. UU. en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

Desde Florida, Trump dice que el tirador "pagará un precio muy alto".
USA6724. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2025.- Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian este miércoles, cerca de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. EFE/ Octavio Guzmán
Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos cerca de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: AEBko Guardia Nazionaleko bi agente hil dira Etxe Zuritik gertu izan den tiroketa batean
Agencias | EITB

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han fallecido en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha confirmado "con gran pesar" que dos de sus militares desplegados en Washington DC han sucumbido a las heridas causadas durante el tiroteo registrado horas antes, perdiendo la vida "al servicio de su país".

Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que "el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido".

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

