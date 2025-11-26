Washington
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBko Guardia Nazionaleko bi agente hil dira Etxe Zuritik gertu izan den tiroketa batean

Floridatik, Trumpek esan du tiratzaileak "oso prezio altua" ordainduko duela.

USA6724. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 26/11/2025.- Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian este miércoles, cerca de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. EFE/ Octavio Guzmán
Estatu Batuetako Guardia Nazionaleko kideak Washingtongo Etxe Zuritik gertu. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez Guardia Nazionaleko bi agente hil dira asteazken honetan AEBko hiriburuan, Washington DCn, Etxe Zuriaren eraikinetik gertu izandako tiroketa batean.

Patrick Morrisey Mendebaldeko Virginiako gobernadoreak "atsekabe handiz" baieztatu du hori, tiroketan zauritu eta gutxira hil direla esanez.

Minutu batzuk lehenago, Trumpek ziurtatu du guardia nazionalei tiro egin dien “animalia” ere zaurituta dagoela, “larri” eta ospitaleratuta dagoela.

Bestalde, Washington DCko Poliziak adierazi duenez, gertakaria Etxe Zuriko gunetik etxadi batera izan da, eta "susmagarri bat zaintzapean dago". Hala ere, ez du horri buruzko xehetasun gehiagorik eman.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X