El ejército israelí ejecuta a dos palestinos desarmados en Cisjordania

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelgo armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
EITB

Un video grabado en la ciudad cisjordana de Yenín muestra a dos palestinos saliendo de un edificio, con las manos visibles y la ropa levantada en señal de rendición. Tras ser obligados a tumbarse en el suelo, reciben patadas y son forzados a regresar a la entrada, donde se escuchan varios disparos a quemarropa. Las autoridades aún no han ofrecido una versión oficial sobre la ejecución.

Palestina Israel Internacional

