Israelgo armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
Eskuak agerian eta arropa altxatuta, bi palestinar eraikin batetik irteten erakusten du Zisjordaniako Yenin hirian grabatutako bideo honek. Lurrean etzatera behartu ondoren, ostikadak jasotzen dituzte eta sarrerara itzultzera behartzen dituzte. Bertan, tiro batzuk entzuten dira. Agintariek oraindik ez dute hilketari buruzko bertsio ofizialik eman.
Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.
Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko
Ustelkeriaren aurkako agentziak bere etxea miatu du ostiral honetan. Andri Yermak funtsezko pertsona izan da Ukrainako presidentearen administrazioan.
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako bat da. Ondo daudela eta gaur, mugak ireki ondoren, herrialdetik ateratzea espero dutela adierazi du.
15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira.
Trumpek "hirugarren munduko herrialde guztietatik" AEBrako immigrazioa etengo du "modu iraunkorrean"
AEBko presidenteak iragarri du "Estatu Batuentzat aktibo garbia ez dena" kanporatu egingo duela. "Karga publikoa, segurtasunerako arriskutsua edo mendebaldeko zibilizazioarekin bateraezina den atzerritar oro deportatuko dut", gaineratu du. Halaber, "tuntuna" deitu dio Washingtongo tiroketari buruz galdera bat egin dion emakumezko kazetari bati.
Memoria eta erreparazioa: iraganeko krimenengatik hainbat Estatuk egindako barkamen keinuak
Hainbat Estatuk ofizialki onartu dituzte genozidioak, abusu kolonialak eta giza eskubideen urraketak, besteak beste, Alemaniak, Herbehereek, Belgikak eta Estatu Batuek barkamena eskatu dute. Gernikaren kasuan bezala, komunitateak sakonki markatu zituzten gertaerak izan ziren.
Putinen esanetan, "ez dago bake planik, AEBk eta Errusiak landu beharreko gaiak baizik"
Bere proposamena aurkeztu du, funtsean, Donbasen eta Krimean konkistatutako lurraldeen onarpena negoziatzea, eta ez dio zentzurik ikusten une honetan Ukrainarekin hitz egiteari.
Macronek iragarri du 10 hilabeteko borondatezko soldadutza ezarriko duela, gazteentzat, 2026tik aurrera
Hamar hilabeteko iraupena izango du eta datorren udan hastea aurreikusten da, 18-19 urteko gazteei zuzenduta. Programa Frantzian garatuko da, eta hiru mila parte-hartzailerekin hasiko da.
Gutxienez 65 lagun hil dira eta 279 desagertu, Hong Kongen azken 30 urteetan izan den suterik larrienean
Ezbeharra asteazken arratsaldean hasi zen, eta Tai Po barrutiko Wang Fuk Court gunea osatzen duten 31 solairuko zortzi blokeetatik zazpi suntsitu ditu. Azken hiru hamarkadetan Hong Kongen izan den suterik okerrena izan da. Sua zortzi blokeetako batean hasi zen, eta oso azkar hedatu zen. Banbuzko aldamioek elikatu zuten, segurtasun-sarez, lona iragazgaitzez eta poliestireno hedakorrezko xaflez estalita zeuden eta. Suhiltzaileen Departamentuak lehen mailatik 4.era igo zuen alarma minutu gutxian, eta lau ordu geroago 5. mailara iritsi zen, tokiko eskalako altuenera. Hong Kongeko historia hurbilean bi aldiz baino ez da aktibatu maila hori.