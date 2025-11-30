La lucha por el control mundial: estos son los cinco "puntos clave" que se disputan EE. UU. y China

Esta vía fluvial es un paso estratégico donde se concentra la tensión entre dos potencias: Estados Unidos, el país que construyó el canal hace más de un siglo, y su rival, China. El 5% de todo el comercio mundial transcurre por el canal para evitar rodear el continente americano y esto tiene grandes beneficios para Panamá, el país que controla el canal desde hace 26 años.