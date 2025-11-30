Albiste da
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira Estatu Batuek eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak

Pultsu geopolitikoa AEB eta Txina artean

Azken eguneratzea

Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, Estatu Batuek eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Hego Ozeano Barea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" ikusteko lasterketa batean. 

AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita

Ibai-bide hau urrats estrategikoa da, bi potentzien arteko tentsioa biltzen dituena: Estatu Batuak, kanala duela mende bat baino gehiago eraiki zuen herrialdea, eta bere aurkaria, Txina. Munduko merkataritza guztiaren % 5 kanaletik igarotzen da kontinente amerikarra inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ditu Panamarentzat, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdearentzat.

