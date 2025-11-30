Netanyahu pide el indulto para frenar su juicio por corrupción
Benjamín Netanyahu ha solicitado al presidente israelí, Isaac Herzog, que le conceda un indulto en el juicio por corrupción que afronta por tres causas abiertas. El primer ministro asegura que su petición responde al “interés nacional” y a la necesidad de evitar que un proceso que considera “divisivo” siga afectando al país en un momento de “enormes desafíos”.
La petición ha generado una reacción inmediata dentro del Gobierno. Los ministros del Ejecutivo han cerrado filas con Netanyahu, argumentando que poner fin al juicio es necesario para garantizar la unidad nacional tras meses de tensiones internas y amenazas externas.
El primer ministro israelí insiste en que renuncia a su interés personal por “el bien del Estado” y sostiene que ha sido objeto de una “caza de brujas”.
Protestas en Tel Aviv
Mientras tanto, decenas de israelíes se han manifestado este domingo ante la casa del presidente Isaac Herzog en Tel Aviv para rechazar un posible indulto a Netanyahu.
La presidencia confirmó que la solicitud será estudiada, aunque recalca que se trata de una petición “extraordinaria” con importantes implicaciones.
