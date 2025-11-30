Hoy es noticia
Netanyahu pide el indulto para frenar su juicio por corrupción

El primer ministro alega “interés nacional” en plena crisis política y recibe el respaldo cerrado de sus ministros, mientras Israel sigue polarizado por el proceso judicial.
JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025. Newsmax holds the reception annually to celebrate ties between the United States and Israel. (Estados Unidos, Jerusalén) EFE/EPA/Ronen Zvulun / POOL

Benjamín Netanyahu. Foto de archivo.

Euskaraz irakurri: Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Benjamín Netanyahu ha solicitado al presidente israelí, Isaac Herzog, que le conceda un indulto en el juicio por corrupción que afronta por tres causas abiertas. El primer ministro asegura que su petición responde al “interés nacional” y a la necesidad de evitar que un proceso que considera “divisivo” siga afectando al país en un momento de “enormes desafíos”.

La petición ha generado una reacción inmediata dentro del Gobierno. Los ministros del Ejecutivo han cerrado filas con Netanyahu, argumentando que poner fin al juicio es necesario para garantizar la unidad nacional tras meses de tensiones internas y amenazas externas.

El primer ministro israelí insiste en que renuncia a su interés personal por “el bien del Estado” y sostiene que ha sido objeto de una “caza de brujas”. 

Protestas en Tel Aviv

Mientras tanto, decenas de israelíes se han manifestado este domingo ante la casa del presidente Isaac Herzog en Tel Aviv para rechazar un posible indulto a Netanyahu.

La presidencia confirmó que la solicitud será estudiada, aunque recalca que se trata de una petición “extraordinaria” con importantes implicaciones.

