Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko
Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.
Benjamin Netanyahuk indultua eskatu dio Isaac Herzog Israelgo presidenteari, ustelkeriagatik egiten ari diren epaiketan. Lehen ministroak azaldu duenez, eskaerak "interes nazionalari" erantzuten dio, eta prozesu "zatitzailea" saihestu beharra dago.
Eskaera horrek berehalako erreakzioak eragin du Gobernuan; izan ere, ministroek bat egin dute Netanyahurekin, batasun nazionala bermatzeko, epaiketari amaiera ematea beharrezkoa dela argudiatuz.
Netanyahuk azpimarratu du bere interes pertsonalari uko egin diola "Estatuaren onerako", eta "sorgin-ehiza" jasan behar izan duela.
Protestak Tel Aviven
Bitartean, dozenaka israeldar manifestatu dira igande honetan Isaac Herzog presidenteak Tel Aviven duen etxearen aurrean, Netanyahuren balizko indultuaren aurka agertzeko.
Presidenteak eskaera aztertuko duela esan du, baina eskaera "ezohikoa" dela gaineratu du.
