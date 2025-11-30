Albiste da
Netanyahuk indultua eskatu du ustelkeriagatik duen epaiketa geldiarazteko

Lehen ministroak "interes nazionala" argudiatu du Israelgo krisi politikoaren erdian, eta bere ministroen babes jaso du, herrialdeak prozesu judizialak polarizatuta jarraitzen duen bitartean.

JERUSALEM (Israel), 13/08/2025.- Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a speech during the U.S. Independence Day reception hosted by Newsmax, at the Waldorf Astoria Hotel in Jerusalem, 13 August 2025.
Benjamin Netanyahu. Artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Benjamin Netanyahuindultua eskatu dio Isaac Herzog Israelgo presidenteari, ustelkeriagatik egiten ari diren epaiketan. Lehen ministroak azaldu duenez, eskaerak "interes nazionalari" erantzuten dio, eta prozesu "zatitzailea" saihestu beharra dago.

Eskaera horrek berehalako erreakzioak eragin du Gobernuan; izan ere, ministroek bat egin dute Netanyahurekin, batasun nazionala bermatzeko, epaiketari amaiera ematea beharrezkoa dela argudiatuz.

Netanyahuk azpimarratu du bere interes pertsonalari uko egin diola "Estatuaren onerako", eta "sorgin-ehiza" jasan behar izan duela.

Protestak Tel Aviven

Bitartean, dozenaka israeldar manifestatu dira igande honetan Isaac Herzog presidenteak Tel Aviven duen etxearen aurrean, Netanyahuren balizko indultuaren aurka agertzeko.

Presidenteak eskaera aztertuko duela esan du, baina eskaera "ezohikoa" dela gaineratu du.

Israelgo armadak armarik gabeko bi palestinar exekutatu ditu Zisjordanian
Israel Ustezko ustelkeria politikoa Benjamin Netanyahu Munduko albisteak Ekialde Hurbila

