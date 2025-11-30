Venezuela anuncia un plan para facilitar el retorno de quienes se encuentren en el extranjero

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado un plan para que ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero puedan regresar al país tras las palabras de Trump en las que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ya emitió el pasado sábado una alerta a las aerolíneas para extremar la precaución en la región venezolana, un paso previo a la decisión anunciada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo del país, lo que podría apuntar a una posible invasión por tierra de Venezuela.

En este sentido, Rodríguez ha criticado la decisión del Gobierno de Estados Unidos, y ha sostenido que las autoridades del país han activado "todos los mecanismos" del Derecho internacional para el "cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita". "¡Venezuela vencerá siempre!", ha concluido su mensaje.



Casi 14 000 venezolanos procedentes de Estados Unidos han llegado en los últimos meses a territorio de Venezuela, el último apenas un día antes del anuncio de Trump.

Varias aerolíneas de todo el mundo han suspendido sus conexiones con el país latinoamericano y el Gobierno venezolano ha revocado los permisos de operación a varias aerolíneas como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL.

En concreto, Trump ha advertido en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Por su parte, Venezuela ha respondido expresando su "repudio con absoluta contundencia" el mensaje del presidente de Estados Unidos, y critica que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación, al tiempo de asegurar que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero".

"Este tipo de declaraciones constituye un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones coloniales sobre nuestra región de América Latina", reza un comunicado.

El mensaje se produce después de que el diario New York Times informara de una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, una llamada que ninguna de las dos partes ha confirmado o negado.