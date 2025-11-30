Albiste da
Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du

Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.

Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Venezuela

Venezuelako aireportu nagusia, Maiquetiako Simon Bolivar Nazioarteko Aireportua. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak plan bat agindu du atzerrian dauden Venezuelako herritarrak herrialdera itzultzeko aukera izan dezaten, Trumpek Venezuelako aire-eremua "itxita" dagoela esan ostean.

Ameriketako Estatu Batuetako Abiazio Administrazio Federalak alertan jarri ditu aire-konpainiak, eta Venezuela inguruan kontu handiz ibiltzeko eskatu zien. Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan egindako adierazpenaren ondoren, Venezuelako aire-eremua "erabat itxita" dago, eta baliteke tentsioa areagotzea.

Hori ikusita, Venezuelak AEBko Gobernuaren erabakia salatu du, eta bertako agintariek nazioarteko zuzenbidearen "mekanismo guztiak" aktibatu dituzte, "legez kanpoko ekintza hori berehala eteteko". "Venezuelak irabaziko du beti", gaineratu du ohar batean.

Ia 14.000 venezuelar iritsi dira azken hilabeteetan Venezuelara AEBtik. Mundu osoko hainbat hegazkin-konpainiak Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak eten dituzte, eta Venezuelako Gobernuak operazioak egiteko baimena baliogabetu die, besteak beste, Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia eta GOL konpainiei.

Trumpek Truth sare sozialean zabaldutako mezu batean ohartarazi zuenez, aire-konpainiek eta pilotuek kontuan izan behar dute Venezuelako aire-espazioa "erabat itxita" dagoela.

"Airelinea, pilotu, narkotrafikatzaile eta pertsona trafikatzaile guztiei zuzendutako mezua: Venezuelako eta inguruetako aire-espazioa erabat itxita dago. Eskerrik asko zuen arretagatik! DONALD J. TRUMP PRESIDENTEA", idatzi du.

AEBko presidentearen mezua "erabat arbuiatu" du Venezuelak, eta inoiz ez bezala nazio horren "subiranotasuna mehatxatzea" eta "aginduak ematen saiatzea" kritikatu du. "Venezuelak ez du onartuko atzerriko botere batek emandako agindurik, mehatxurik ezta esku-sartzerik ere", gaineratu du.

"Horrelako adierazpenak ekintza etsaiak, aldebakarrekoak eta arbitrarioak dira, Nazioarteko Zuzenbidearen printzipio oinarrizkoenekin bateraezinak, eta gure herrialdearen aurkako eraso-politika iraunkor baten baitan kokatzen dira, gure Latinoamerikako eskualdeari buruzko asmo kolonialekin", dio Venezuelak horri erantzunez zabaldutako oharrak.

Venezuela Nicolás Maduro Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Latinoamerika Munduko albisteak

