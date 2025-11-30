Venezuelak atzerrian daudenen itzulera errazteko plana iragarri du
Mundu osoko hainbat hegazkin konpainiak bertan behera utzi dituzte Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak, AEB eta Venezuelaren arteko tentsioa areagotu ostean edozein unetan has litekeen inbasio baten beldur direlako.
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak plan bat agindu du atzerrian dauden Venezuelako herritarrak herrialdera itzultzeko aukera izan dezaten, Trumpek Venezuelako aire-eremua "itxita" dagoela esan ostean.
Ameriketako Estatu Batuetako Abiazio Administrazio Federalak alertan jarri ditu aire-konpainiak, eta Venezuela inguruan kontu handiz ibiltzeko eskatu zien. Donald Trump AEBko presidenteak larunbat honetan egindako adierazpenaren ondoren, Venezuelako aire-eremua "erabat itxita" dago, eta baliteke tentsioa areagotzea.
Hori ikusita, Venezuelak AEBko Gobernuaren erabakia salatu du, eta bertako agintariek nazioarteko zuzenbidearen "mekanismo guztiak" aktibatu dituzte, "legez kanpoko ekintza hori berehala eteteko". "Venezuelak irabaziko du beti", gaineratu du ohar batean.
Ia 14.000 venezuelar iritsi dira azken hilabeteetan Venezuelara AEBtik. Mundu osoko hainbat hegazkin-konpainiak Latinoamerikako herrialdearekiko konexioak eten dituzte, eta Venezuelako Gobernuak operazioak egiteko baimena baliogabetu die, besteak beste, Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia eta GOL konpainiei.
Trumpek Truth sare sozialean zabaldutako mezu batean ohartarazi zuenez, aire-konpainiek eta pilotuek kontuan izan behar dute Venezuelako aire-espazioa "erabat itxita" dagoela.
"Airelinea, pilotu, narkotrafikatzaile eta pertsona trafikatzaile guztiei zuzendutako mezua: Venezuelako eta inguruetako aire-espazioa erabat itxita dago. Eskerrik asko zuen arretagatik! DONALD J. TRUMP PRESIDENTEA", idatzi du.
AEBko presidentearen mezua "erabat arbuiatu" du Venezuelak, eta inoiz ez bezala nazio horren "subiranotasuna mehatxatzea" eta "aginduak ematen saiatzea" kritikatu du. "Venezuelak ez du onartuko atzerriko botere batek emandako agindurik, mehatxurik ezta esku-sartzerik ere", gaineratu du.
"Horrelako adierazpenak ekintza etsaiak, aldebakarrekoak eta arbitrarioak dira, Nazioarteko Zuzenbidearen printzipio oinarrizkoenekin bateraezinak, eta gure herrialdearen aurkako eraso-politika iraunkor baten baitan kokatzen dira, gure Latinoamerikako eskualdeari buruzko asmo kolonialekin", dio Venezuelak horri erantzunez zabaldutako oharrak.
Munduaren kontrola jokoan: hauek dira AEBk eta Txinak eskuratu nahi dituzten bost puntu nagusiak
Mundua Ukrainara eta Gazara begira dagoen bitartean, AEBk eta Txinak gerra isila dute planetaren nagusitasun komertzial, militar eta teknologikoagatik. Panamako kanala, Ormuzko itsasartea, Txinako Itsasoa, Ozeano Barearen hegoaldea eta Groenlandia dira bi potentziek gogokoen dituzten gune geografikoak, "mundua nork gobernatzen duen" argitzeko lasterketa batean.
AEB eta Txina Panamako kanala kontrolatzeko lehian ari dira, munduko merkataritzaren giltzarria baita
Bide hau urrats estrategikoa da, eta, hori dela eta, bi potentzia handik kontrolatu nahi dute. Batetik AEB dago, duela mende bat baino gehiago kanala eraiki zuen herrialdea, eta bestetik, Txina. Munduko merkataritzaren % 5 bertatik igarotzen da, Hego Amerika inguratzea saihesteko, eta horrek onura handiak ematen dizkio Panamari, duela 26 urtetik kanala kontrolatzen duen herrialdeari.
Torturekin lotutako salaketak modu "inpartzial" eta "eraginkorrean" iker ditzala eskatu dio NBEk Israeli
Israelgo barne legeriak tortura delitua tipifikatzen duen tresnarik ez duela kiritikatzen du NBEren dokumentuak. Are, "beharrizan egoeraren defentsa" deiturikoari jarraikiz, indar polizial eta militarrek beren erantzukizuna salbuets dezaketela, galdeketetan indarkeria erabili arren.
Trumpek iragarri du Venezuelako aire espazioa itxita dagoela
'The New York Times' egunkariak Trumpen eta Nicolas Maduro Venezuelako presidentearen arteko elkarrizketa baten berri eman ostean zabaldu du mezua. Venezuelak eta AEBk ez dute deia egon denik baieztatu, ezta ezeztatu ere.
Israelgo Armadak bi palestinar armagabe hil ditu Zisjordanian
Arropa altxatu eta eskuak agerian zituzten bi palestinar eraikin batetik irteten erakusten ditu Zisjordaniako Jenin hirian grabatutako bideo honek. Lurrean etzatera behartu ostean, ostikadak eman, sarrerara itzultzera behartu eta tiro batzuk entzuten dira. Agintariek ez dute hilketari buruzko bertsio ofizialik eman.
128 dira jada Hong Kongeko sutean hildakoak, eta 200 bat lagunek desagertuta jarraitzen dute
Sua joan den asteazkenean piztu zen etxebizitza batean. Suhiltzaileek jakitera eman dutenez, suteen aurkako alarmek ez zuten behar bezala funtzionatu. Orain arte, agintariek bost pertsona atxilotu dituzte, tragediaren ustezko erantzule direlakoan.
Zelenskik bere kabineteko burua baztertu du Ukraina bake negoziazioetan ez konprometitzeko
Ustelkeriaren aurkako agentziak bere etxea miatu du ostiral honetan. Andri Yermak funtsezko pertsona izan da Ukrainako presidentearen administrazioan.
Jon Etxezarreta, Ginea Bissaun harrapatuta dagoen suhiltzailea: "Hiriburutik bi ordutara gaude eta hemen egoera normala da"
Jon Etxezarreta Estatu kolpearen ondoren Ginea Bissaun harrapatuta dagoen 15 suhiltzaileetako bat da. Ondo daudela eta gaur, mugak ireki ondoren, herrialdetik ateratzea espero dutela adierazi du.
15 euskal herritar Ginea Bissaun harrapatuta, militar talde batek estatu kolpea eman ondoren
Ekinbide Donostiako Suhiltzaileak eta Ayuda Contenedores Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeko boluntario guztiak ondo daude, mugak noiz irekiko zain. Taldeko batzuk larunbat honetan etxera itzultzekoak ziren eta beste batzuk Sierra Leonara joatekoak dira.