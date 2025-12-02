Guerra en Ucrania
Putin rechaza las propuestas de Europa para la paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff

El presidente ruso ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".

vladimir putin
Putin, hoy, en un acto celebrado en Moscú.
Euskaraz irakurri: Putinek ez ditu ontzat eman Europak Ukrainan bakea lortzeko egindako proposamenak
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado hoy las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. "Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente de EE.UU. Donald Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", ha dicho a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

Putin ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz". "Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", ha dicho. 

Asimismo, también ha vuelto a negar que Rusia se proponga atacar un país europeo, aunque ha añadido que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda". "No tenemos intención de atacar Europa. Lo he dicho cientos de veces", ha aseverado.

Además, ha acusado a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica". Ha insistido en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

Vladímir Putin Titulares de Hoy Guerra en Ucrania Rusia Volodimir Zelenski Internacional

