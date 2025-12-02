UKRAINAKO GERRA

Putinek ez ditu ontzat eman Europak Ukrainarako bake-planari egindako proposamenak

Errusiako presidenteak salatu duenez, Europako herrialdeek —batez ere, Frantziari, Alemaniari eta Erresuma Batuari egin die erreferentzia—, Moskurentzat "onartezinak" diren eskakizunak jaso dituzte bake-planean. Haren hitzetan, "bake-prozesu osoa blokeatzea" nahi dute. 

 

Putin, gaur, Moskun egindako ekitaldi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak atzera bota ditu Ukrainarako bake-planari Europak egindako proposamenak. Hain zuzen,  Steve Witkoff Estatu Batuetako ordezkari bereziarekin gaur egitekoa duen bileraren aurretik jakinarazi du buruzagi errusiarrak ez dituela onartuko Europaren eskariak. "Beraiek dira negoziazioetan parte hartu nahi ez dutenak, eta, era berean, Donald Trump AEBko presidenteari trabak jartzen dizkiotenak. Ez dute bakerako planik. Gerraren alde daude", esan du Putinek, VTB bankuak antolatutako ekitaldi batean. 

Salatu duenez, Europako herrialdeek —batez ere, Frantziari, Alemaniari eta Erresuma Batuari egin die erreferentzia—, Moskurentzat "onartezinak" diren eskakizunak jaso dituzte bake-planean. Bere hitzetan, "bake prozesu osoa blokeatzea" nahi dute. "Errusiarentzat onartezinak diren baldintzak aurkeztu dituzte. Hori badakite, baina gero, Errusiari leporatuko diote bake-plana atzera botatzea. Helburua hori da. Argi ikusten dugu", gehitu du. 

Halaber, berriro ukatu du Errusiak Europako herrialderen bati eraso egin nahi dionik. Halere, argi utzi du: "Europak borroka nahi badu eta bide horretan urratsak ematen baditu, gu horretarako prest gaude une honetan. Baina, ez dugu Europari eraso egiteko asmorik. Askotan esan dut". 

Horrekin batera, ziurtatu du Donetsk eskualdeko Pokrovskeko gotorlekua bereganatzea lortu duela Errusiak, hiru urte baino gehiagoko gerran lortutako “garaipenik handiena”, nahiz eta Ukrainak hori ukatu behin eta berriz. 

