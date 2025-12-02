Tensión máxima en el Mar de China Meridional, un lugar decisivo para la defensa y el poder militar
Si hay algún lugar donde existe riesgo de confrontación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y de China, ese es el Mar de China Meridional. Pekín reclama estas aguas trazando una línea de nueve puntos que incluye Taiwán, parte de Filipinas e islotes donde ha construido durante los últimos años islas artificiales. Esto choca con la soberanía de varios países rivereños como son Filipinas, Vietnam o Malasia. Por eso EE. UU. también ha desplegado sus fuerzas y redoblado sus recursos militares en esta zona. Mikel Reparaz, jefe de área internacional de EITB, ha viajado hasta allí.
