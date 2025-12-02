POTENTZIEN LEHIA HANDIA

Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan,  defentsa eta botere militarraren bidegurutzean

Mikel Reparaz El gran tablero mundial/ Potentzien lehia handia erreportaje-sorta
18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko arloburua, Txinako Manila auzoan
author image

EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua baldin badago, hori Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horiek erreklamatzen ditu bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam edo Malaysia. Horren aurrean, AEBk bere presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko arloburua, bertan izan da.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Txina Ekonomia Taiwan Filipinak Munduko albisteak

