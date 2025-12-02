Tensión en el Caribe
Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"

El presidente estadounidense ha barajado bombardear otros países: “Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque”.
Washington (United States), 09/10/2025.- US President Donald Trump speaks during a Cabinet Meeting at the White House in Washington, DC, USA, 09 October 2025. US President Donald Trump announced that Israel and Hamas have agreed to the first phase of a Gaza peace plan, which includes the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, the withdrawal of Israeli forces, and the delivery of humanitarian aid to Gaza. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Venezuelaren barruko erasoak "oso laster" hasiko direla esan du Trumpek
Agencias | EITB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que "muy pronto" comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, en el marco de una escalada respecto de los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes.

"Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar con eso muy pronto", ha declarado Trump durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitido por la Casa Blanca.

En su intervención, ha acusado a la Administración anterior, liderada por el demócrata Joe Biden, de aplicar una política migratoria que “ha permitido” un flujo de drogas y la entrada de "asesinos" sin "ningún control" que se ha cobrado muchas vidas en Estados Unidos.

No obstante, el magnate neoyorquino ha barajado llevar a cabo bombardeos contra otros países bajo este mismo argumento, puesto que ha considerado que "cualquiera" que produzca o venda drogas a Estados Unidos "está sujeto a ataque".

Las declaraciones de Trump llegan apenas unos días después de que mantuviera una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones bilaterales desde el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico, alegando una lucha contra el narcotráfico.

