¿Por qué Groenlandia es un objetivo geopolítico clave en la carrera por las tierras raras?

Si hay algún lugar donde existe riesgo de confrontación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y de China, ese es el Mar de China Meridional. Pekín reclama estas aguas trazando una línea de nueve puntos que incluye Taiwán, parte de Filipinas e islotes donde ha construido durante los últimos años islas artificiales. Esto choca con la soberanía de varios países rivereños como son Filipinas, Vietnam o Malasia. Por eso EE. UU. también ha desplegado sus fuerzas y redoblado sus recursos militares en esta zona. Mikel Reparaz, jefe de área internacional de EITB, ha viajado hasta allí.