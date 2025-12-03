¿Por qué Groenlandia es un objetivo geopolítico clave en la carrera por las tierras raras?
Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos de tierras raras sin explotar del mundo. Son elementos imprescindibles para el desarrollo tecnológico, convirtiéndose así en el auténtico cofre del tesoro que buscan todos. ¿Pero qué quieren los habitantes de Groenlandia para su futuro? Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB, ha estado en este territorio ártico.
Te puede interesar
Imputada por fraude y corrupción en la contratación pública la exjefa de la diplomacia europea Federica Mogherini
La antigua vicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa fue detenida en el marco de la investigación por un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.
Trump dice que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto"
El presidente estadounidense ha barajado bombardear otros países: “Cualquiera que produzca o venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataque”.
Putin rechaza las propuestas de Europa para la paz en Ucrania antes de su reunión con Witkoff
El presidente ruso ha denunciado que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el citado plan exigencias "inadmisibles" para Moscú con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz".
Tensión máxima en el Mar de China Meridional, un lugar decisivo para la defensa y el poder militar
Si hay algún lugar donde existe riesgo de confrontación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y de China, ese es el Mar de China Meridional. Pekín reclama estas aguas trazando una línea de nueve puntos que incluye Taiwán, parte de Filipinas e islotes donde ha construido durante los últimos años islas artificiales. Esto choca con la soberanía de varios países rivereños como son Filipinas, Vietnam o Malasia. Por eso EE. UU. también ha desplegado sus fuerzas y redoblado sus recursos militares en esta zona. Mikel Reparaz, jefe de área internacional de EITB, ha viajado hasta allí.
Trump le dio un ultimátum a Maduro para que saliera de Venezuela antes del pasado viernes
El presidente de Estados Unidos rechazó las condiciones propuestas por el mandatario venezolano para abandonar el país. Tras vencer el plazo, Trump anunció el cierre del espacio aéreo en Venezuela.
Al menos 631 los fallecidos por inundaciones en Indonesia, con un millón de evacuados
Al menos un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares en la isla indonesia de Sumatra debido a las inundaciones más severas del año en Asia, mientras las autoridades elevaron este martes a 631 el total de muertes confirmadas, con 472 desaparecidos. Unos 3,3 millones de personas que viven en esta área, habitada por más de 20 millones de ciudadanos, han resultado impactadas por el temporal de esta semana, que ha dejado un balance preliminar de 2.600 heridos, algunos de ellos de gravedad.
Zelenski busca el apoyo de los líderes europeos para "un final justo y duradero" de la guerra, en su reunión con Macron
Ambos líderes han mantenido videoconferencias con el negociador estadounidense Steve Witkoff y con diversos líderes europeos, con el objetivo de “coordinarse” y asegurar “garantías de seguridad a largo plazo”.
Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre
El pasado fin de semana, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado “en su totalidad”, aunque, en realidad, no lo está, puesto que esa cuestión compete exclusivamente a las autoridades venezolanas.
Putin se reunirá este martes con el enviado especial de EE. UU. para abordar la propuesta de Trump para Ucrania
El presidente ruso "mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses".