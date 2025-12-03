EL GRAN TABLERO MUNDIAL
¿Por qué Groenlandia es un objetivo geopolítico clave en la carrera por las tierras raras?

18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, responsable del área internacional de EITB, en Groenlandia
Euskaraz irakurri: Zergatik da Groenlandia giltzarria lur arraroen lasterketan?
EITB

Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos de tierras raras sin explotar del mundo. Son elementos imprescindibles para el desarrollo tecnológico, convirtiéndose así en el auténtico cofre del tesoro que buscan todos. ¿Pero qué quieren los habitantes de Groenlandia para su futuro? Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB, ha estado en este territorio ártico.

Dinamarca Estados Unidos Unión Europea Donald Trump China Internacional

Mikel Reparaz El gran tablero mundial/ Potentzien lehia handia erreportaje-sorta
18:00 - 20:00
Hace  min.

Tensión máxima en el Mar de China Meridional, un lugar decisivo para la defensa y el poder militar

Si hay algún lugar donde existe riesgo de confrontación directa entre las fuerzas de Estados Unidos y de China, ese es el Mar de China Meridional.  Pekín reclama estas aguas trazando una línea de nueve puntos que incluye Taiwán, parte de Filipinas e islotes donde ha construido durante los últimos años islas artificiales. Esto choca con la soberanía de varios países rivereños como son Filipinas, Vietnam o Malasia. Por eso EE. UU. también ha desplegado sus fuerzas y redoblado sus recursos militares en esta zona. Mikel Reparaz, jefe de área internacional de EITB, ha viajado hasta allí.
18:00 - 20:00
Hace  min.

Al menos 631 los fallecidos por inundaciones en Indonesia, con un millón de evacuados

Al menos un millón de personas han sido evacuadas de sus hogares en la isla indonesia de Sumatra debido a las inundaciones más severas del año en Asia, mientras las autoridades elevaron este martes a 631 el total de muertes confirmadas, con 472 desaparecidos. Unos 3,3 millones de personas que viven en esta área, habitada por más de 20 millones de ciudadanos, han resultado impactadas por el temporal de esta semana, que ha dejado un balance preliminar de 2.600 heridos, algunos de ellos de gravedad.
