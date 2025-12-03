POTENTZIEN LEHIA HANDIA

Zergatik da Groenlandia giltzarria lur arraroen lasterketan?

Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko arduraduna, Groenlandian

Groenlandian ustiatu gabeko lur arraroen aztarnategi handienetako batzuk daude. Ezinbesteko elementuak dira garapen teknologikorako, eta, horrela, Artikoko lurralde hau guztiek desiatzen duten altxorra bihurtu da. Baina zer nahi dute Groenlandiako biztanleek beren etorkizunerako? Mikel Reparaz, ETBko nazioarteko burua, han izan da.

Danimarka Ameriketako Estatu Batuak Europar Batasuna Donald Trump Txina Munduko albisteak

Tentsioa gorenean da Hegoaldeko Txinako Itsasoan,  defentsa eta botere militarraren bidegurutzean

Estatu Batuetako eta Txinako indarren artean talka arriskua eragin dezakeenik badago, Hegoaldeko Txinako Itsasoa da. Pekinek ur horien zati bat beretzat nahi du, bederatzi puntuko lerro bat eginez, Taiwan, Filipinetako zati bat eta uharte artifizialak eraiki dituen uhartetxoak barne. Horrek talka egiten du hainbat herrialderen subiranotasunarekin, hala nola Filipinak, Vietnam eta Malaysia. Horren aurrean, AEBk presentzia militarra sendotu du eremu horretan. Mikel Reparaz, EITBren Nazioarteko arloburua, bertan izan da.

