Cuatro activistas detenidas por arrojar comida contra las joyas de la Torre de Londres
El grupo 'Take Back Power' quería exigir al Gobierno británico que establezca una asamblea ciudadana para “gravar la riqueza extrema y arreglar” el Reino Unido. El incidente, grabado y difundido en redes sociales, ha obligado a cerrar temporalmente la sala mientras la policía investigaba los daños.
Trump alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
En un informe sobre Seguridad Nacional, hace suyos los discursos de movimientos de extrema derecha europeos.
El Parlamento alemán da luz verde al nuevo servicio militar, de momento voluntario
Según se recoge en el borrador de la ley, se activará el reclutamiento obligatorio si las circunstancias lo requieren y si no se logra captar a suficientes voluntarios. Se han convoado protestas contra la medida.
Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego
El ejército israelí continúa disparando a los palestinos desde la denominada "línea amarilla", alegando que se acercan demasiado. La mayor parte de la población desconoce estas fronteras.
El control de las remotas y poco pobladas islas del Pacífico Sur, objeto de deseo de EE.UU. y China ¿Por qué?
El Pacífico Sur es una inmensidad inabarcable por donde pasan rutas marítimas, cables submarinos y todo tipo de comercio entre Asia y el continente americano. Por eso, las islas que salpican el Océano Pacífico son bases y puntos logísticos necesarios para quien quiera dominar esas rutas, también para el dominio militar. Estados Unidos y China se disputan los 14 países independientes que forman las islas del Pacífico. El único que supera el millón de habitantes es Papúa Nueva Guinea y el más pequeño, Niue, no llega a las 2.000 personas de población. 11 de esos 14 gobiernos se alinean con China. Solo tres siguen reconociendo la soberanía de Taiwán y, aunque algunos como Papúa Nueva Guinea mantienen acuerdos de seguridad con Estados Unidos, hay quienes han firmado tratados de defensa con China. Es el caso de las islas Salomón donde ha estado Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB.
Imágenes inéditas de la isla privada de Epstein
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y vídeos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate. En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.
Maduro confirma su llamada con Trump: "Estoy hablando mucho inglés últimamente"
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles haber conversado recientemente con su par de EE. UU. Donald Trump, en medio de las tensiones por el despliegue militar de este país en el Caribe y la crisis de la conectividad aérea en la nación petrolera, lo que no impidió la llegada de migrantes en un avión procedente de suelo estadounidense durante la jornada. Según Maduro, la Casa Blanca se contactó con el palacio presidencial de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, en Caracas, hace "unos diez días aproximadamente", lo que sería el domingo 23 de noviembre, aunque no especificó la fecha.
54 parejas han decidido celebrar la vida en Gaza con una boda masiva
Tras dos años de constantes bombardeos israelíes, los palestinos han dejado atrás la masacre y han abierto la puerta a la celebración con una boda masiva en Gaza. 54 parejas se han casado entre edificios destrozados, en un acto organizado por Emiratos Árabes Unidos que ha sido considerado como un símbolo para la esperanza.
La UE acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo
Hungría y Eslovaquia han anunciado que llevarán el plan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
¿Por qué Groenlandia es un objetivo geopolítico clave en la carrera por las tierras raras?
Groenlandia alberga algunos de los mayores yacimientos de tierras raras sin explotar del mundo. Son elementos imprescindibles para el desarrollo tecnológico, convirtiéndose así en el auténtico cofre del tesoro que buscan todos. ¿Pero qué quieren los habitantes de Groenlandia para su futuro? Mikel Reparaz, jefe de Internacional de ETB, ha estado en este territorio ártico.