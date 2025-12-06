ERRESUMA BATUA
Lau ekintzaile atxilotu dituzte Londresko Dorreko bitxien aurka janaria jaurtitzeagatik

Cuatro activistas detenidas por arrojar comida contra las joyas de la Torre de Londres
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ekintza horrekin, Erresuma Batua “muturreko aberastasuna zergapetu eta konpontzeko” herritarren batzar bat ezartzeko eskatu nahi izan dio Take Back Power taldeak Erresuma Batuko Gobernuari. Sare sozialetan zabaldu dituzte horren irudiak, eta aretoa itxi dute, kalteak ikertu arte.

Erresuma Batua Londres Munduko albisteak

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

