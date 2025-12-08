Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos
Los dos negociadores ucranianos que la semana pasada se reunieron durante varios días en Miami con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner presentarán este lunes "con detalle" al presidente Volodimir Zelenski el borrador acordado con los estadounidenses en esa última ronda de contactos.
Horas antes de que el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, uno de los integrantes de la delegación ucraniana, hiciera este anuncio, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas durante la entrega de los premios del Centro Kennedy que tanto los emisarios de Kiev como los rusos estaban de acuerdo con el último borrador de su plan de paz, y se mostró "algo decepcionado" con que Zelenski "no haya leído la propuesta aún".
El presidente ucraniano ha declarado después de cada una de las últimas rondas de contactos de sus emisarios con los estadounidenses que algunos detalles del plan sólo pueden tratarse en persona y no por teléfono.
Zelenski estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos, que han presentado una vez más un frente común para evitar que Trump trate de forzar a Kiev a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.
Umérov y el otro negociador ucraniano, el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, podrían, por tanto, viajar a Londres para encontrarse allí con Zelenski durante el día.
Según dijo Umérov en su mensaje, junto con Gnatov obtuvo de Witkoff y Kushner en Miami información sobre lo acordado por los dos enviados de Trump con Putin en el viaje que ambos hicieron a Moscú antes de recibir a los ucranianos en Florida.
Zelenski habló por teléfono con Witkoff y Kushner por teléfono al término de sus reuniones con sus enviados. El presidente ucraniano calificó la conversación con los emisarios de Trump de "constructiva, aunque no fácil".
Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás. Moscú también exige que Ucrania renuncie a entrar en la OTAN y a que sus socios en la Alianza desplieguen tropas en su territorio tras la guerra para asegurarse de que Rusia no vuelva a atacar.
