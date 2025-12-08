Ukraina-Errusia bake akordioa
AEBrekin adostutako zirriborroaren berri emango diote gaur Ukrainako negoziatzaileek Zelenskiri

Ukrainako presidentea Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara joateko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin batzartzeko. Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat da Kievek Donbasen kontrolpean duen lurraldea Kremlini ematea. 

zelenski ukrainako presidentea efe
Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Joan den astean Steve Witkoff eta Jared Kushner Etxe Zuriko mandatariekin Miamin bildu ziren bi negoziatzaile ukrainarrek "xehetasunez" aurkeztuko diote astelehen honetan Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari azken bilera-sorta horretan estatubatuarrekin adostutako zirriborroa.

Rustem Umerov Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko buruak iragarpena egin baino ordu batzuk lehenago, Donald Trump AEBko presidenteak kazetariei esan zien Kieveko eta Errusiako ordezkariak ados zeudela bake planaren azken zirriborroarekin, baina "apur bat atsekabetuta" agertu zen Zelenskik "oraindik proposamena irakurri ez duelako".

Ukrainako mezulariek estatubatuarrekin izandako azken bilera-sorten ondoren, Ukrainako presidenteak adierazi du planaren xehetasun batzuk aurrez aurre baino ezin direla tratatu, eta ez telefonoz.

Zelenski Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara bidaiatzeko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin ere batzartzeko.

Umerovek eta beste negoziatzaile ukrainarrak, Andre Gnatov Estatu Nagusiko buruak Londresera ere bidaiatuko dute Zelenskirekin topo egiteko.

Zelenskik telefonoz hitz egin zuen Witkoffekin eta Kushnerrekin bere mandatariekin izandako bileren amaieran. Ukrainako presidentearen hitzetan, Trumpen mandatariekin izandako elkarrizketa "eraikitzailea da, baina ez erraza".

Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat Kremlinen eskakizuna da, Kievek Donbasen oraindik kontrolatzen duen lurraldea eman diezaion. Moskuk eskatzen du, halaber, Ukrainak uko egin diezaiola NATOn sartzeari eta Aliantzako kideek tropak hedatu ditzatela beren lurraldean gerra ostean, Errusiak berriro erasorik egin ez dezan. 

