AEBrekin adostutako zirriborroaren berri emango diote gaur Ukrainako negoziatzaileek Zelenskiri
Ukrainako presidentea Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara joateko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin batzartzeko. Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat da Kievek Donbasen kontrolpean duen lurraldea Kremlini ematea.
Joan den astean Steve Witkoff eta Jared Kushner Etxe Zuriko mandatariekin Miamin bildu ziren bi negoziatzaile ukrainarrek "xehetasunez" aurkeztuko diote astelehen honetan Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari azken bilera-sorta horretan estatubatuarrekin adostutako zirriborroa.
Rustem Umerov Segurtasun Nazionalerako Kontseiluko buruak iragarpena egin baino ordu batzuk lehenago, Donald Trump AEBko presidenteak kazetariei esan zien Kieveko eta Errusiako ordezkariak ados zeudela bake planaren azken zirriborroarekin, baina "apur bat atsekabetuta" agertu zen Zelenskik "oraindik proposamena irakurri ez duelako".
Ukrainako mezulariek estatubatuarrekin izandako azken bilera-sorten ondoren, Ukrainako presidenteak adierazi du planaren xehetasun batzuk aurrez aurre baino ezin direla tratatu, eta ez telefonoz.
Zelenski Londresen izango da astelehen honetan, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin biltzeko, eta ondoren Bruselara bidaiatzeko asmoa du, Europako aliatu nagusiekin ere batzartzeko.
Umerovek eta beste negoziatzaile ukrainarrak, Andre Gnatov Estatu Nagusiko buruak Londresera ere bidaiatuko dute Zelenskirekin topo egiteko.
Zelenskik telefonoz hitz egin zuen Witkoffekin eta Kushnerrekin bere mandatariekin izandako bileren amaieran. Ukrainako presidentearen hitzetan, Trumpen mandatariekin izandako elkarrizketa "eraikitzailea da, baina ez erraza".
Ukrainarren eta errusiarren arteko desadostasun puntu nagusietako bat Kremlinen eskakizuna da, Kievek Donbasen oraindik kontrolatzen duen lurraldea eman diezaion. Moskuk eskatzen du, halaber, Ukrainak uko egin diezaiola NATOn sartzeari eta Aliantzako kideek tropak hedatu ditzatela beren lurraldean gerra ostean, Errusiak berriro erasorik egin ez dezan.
Zure interesekoa izan daiteke
Hainbat pertsona hil dira eta milaka herritar lekualdatu behar izan dituzte Thailandiaren eta Kanbodiaren arteko liskarren ondorioz
Kanbodiaren eta Thailandiaren arteko gatazkak urte luzeko historia du, baina hamarkada batzuk etenda egon ondotik, iazko maiatzean berriz ere eztanda egin zuen, eta egunotan izandako liskarrek urrian bi herrialdeek sinatutako bake akordioa kolokan jar lezake.
Netanyahuk iragarri du "berehala" iritsiko dela Hamasen armagabetzea ekarriko duen su-etenaren bigarren fasea
Bestalde, Hamasek jakinarazi du Gazan bahituta zuen azken israeldarraren gorpua entregatuko duela gaur arratsaldean, su-eten akordioari men eginda.
Gutxienez 25 pertsona hil dira diskoteka batean izandako sutean, Indian
Sutea Goa estatuko Arpora udalerriko eremu turistiko batean gertatu da. Poliziak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Ehun bat lagun kalera atera dira Bilbon Maduroren kontra eta Machadoren alde
Mundu osoko 130 hiritan protestak deitu dituzte Venezuelako Gobernuaren aurka, eta asteazkenean Bakearen Nobel saria oposizioaren ordezkariari emango diotela ospatzeko.
Lau ekintzaile atxilotu dituzte Londresko Dorreko bitxien aurka janaria jaurtitzeagatik
Ekintza horrekin, Erresuma Batua “muturreko aberastasuna zergapetu eta konpontzeko” herritarren batzar bat ezartzeko eskatu nahi izan dio Take Back Power taldeak Erresuma Batuko Gobernuari. Sare sozialetan zabaldu dituzte horren irudiak, eta aretoa itxi dute, kalteak ikertu arte.
Migrazio politikak Europako zibilizazioa "ezabatzen" ari direla esan du Trumpek
Segurtasun Nazionalari buruzko txosten batean, bere egin ditu Europako eskuin-muturreko mugimenduen diskurtsoak.
Alemaniako Parlamentuak argi berdea eman dio soldadutzaren lege berriari
Legearen zirriborroan jasotakoaren arabera, nahitaezko errekrutamendua aktibatuko da, egoerak hala eskatzen badu eta nahikoa boluntario erakartzea lortzen ez bada.
Israelek 366 palestinar hil ditu su-etena indarrean sartu zenetik
Israelgo armadak palestinarrei tiro egiten jarraitzen du "lerro horia" deituriko mugatik, gehiegi hurbiltzen direla argudiatuz. Herritar gehienek ez dituzte muga horiek ezagutzen.
AEB eta Txina, Hego Pazifikoko uharteak kontrolatzeko lehia bizian. Zergatik?
Ozeano Barea Asia eta Amerika arteko itsaso handi-handia da. Han zehar itsasbideak, urpeko kableak eta era guztietako merkataritza trafikoa daude, etengabe. Horregatik, bide horiek bereganatu nahi dituzten potentziek ezinbestekoa dute ozeano erraldoi horretan dauden irlak kontrolatzea, base logistikoak, eta, kasu askotan, militarrak direlako. Hain zuzen, Estatu Batuek eta Txinak Pazifikoko 14 herrialde horiek kontrolatzeko sokatiran ari dira. Papua Ginea Berria milioi bat biztanle duen uharte bakarra da; txikiena, Niuee izeneko uhartea, ez da 2.000 biztanlera ere iristen. 14 horietatik 11 Txinarekin daude lerratuta. Hiruk baino ez dute Taiwanen subiranotasuna aitortzen. Batzuek, Papua Ginea Berria kasu, Estatu Batuekiko segurtasun akordioei eusten diete, beste batzuek, ordea, Txinarekin defentsa akordioak sinatu dituzte. Horren adibide da Salomon Uhartea. Mikel Reparaz, EITBren nazioarteko burua, han izan da.