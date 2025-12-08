Miles de personas celebran en Siria el primer aniversario de la caída del dictador Bashar Al Asad
Decenas de miles de personas han salido hoy a las calles de Damasco ha celebrar el primer aniversario del día de la liberación, el día que puso fin a los 54 años de dictadura de la familia Al Asad, y a 13 años de guerra civil en Siria.
Te puede interesar
Paramount lanza una opa hostil de 108 400 millones por Warner Bros tras perder con Netflix
El viernes se hizo público que Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares, y este lunes Paramount Skydance ha lanzado una OPA hostil que supera la oferta, por lo que habrá que ver cómo se resuelve finalmente la operación.
Un terremoto de magnitud 7,6 sacude el norte de Japón y activa una alerta por tsunami
Las autoridades han evacuado a más de 23 000 personas por el peligro de olas de hasta tres metros. La empresa Tohoku Electric Power, operadora de las dos centrales nucleares que se encuentran en la zona del terremoto, se encuentran revisando la situación en las plantas.
Swinney retomará el camino hacia la independencia de Escocia si gana las elecciones con una mayoría suficiente
El actual ministro principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés ha vuelto a poner la independencia como eje de su campaña de cara a los comicios de mayo del año que viene.
A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria
En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos
El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
Varias personas muertas y miles de evacuados tras los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya
El conflicto entre Camboya y Tailandia, enquistado desde los tiempos del dominio colonial francés, volvió a estallaer en mayo de 2025 en la frontera de ambos países , y los enfrentamientos actuales han roto el acuerdo de paz sellado por ambos países el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.
Netanyahu anuncia que la segunda fase de la tregua es "inminente" e implica el desarme de Hamás
Por su parte Hamás ha anunciado que esta tarde entregará a Israel, el último cuerpo de un rehén que quedaba en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego.
El incendio en una discoteca deja al menos 25 muertos en Arpora, India
El suceso ha ocurrido en una zona turística del estado de Goa. La Policía investiga lo ocurrido.
Un centenar de personas sale a la calle en Bilbao en contra de Maduro y a favor de Machado
En 130 ciudades de todo el mundo había convocadas protestas contra el Gobierno de Venezuela y para celebrar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora el miércoles que viene.