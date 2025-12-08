Oriente Próximo
Miles de personas celebran en Siria el primer aniversario de la caída del dictador Bashar Al Asad

Miles de personas salen a la calle en el primer aniversario de la caída del dictador El Asad
Siria. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek ospatu dute Sirian Bashar Al Asad diktadorearen amaieraren lehen urteurrena
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Decenas de miles de personas han salido hoy a las calles de Damasco ha celebrar el primer aniversario del día de la liberación, el día que puso fin a los 54 años de dictadura de la familia Al Asad, y a 13 años de guerra civil en Siria.

Guerra Siria Internacional Oriente Próximo Siria hoy

A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria

En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
