Miles de personas celebran en Siria el primer aniversario de la caída del dictador Bashar Al Asad

El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.