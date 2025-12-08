Ekialde Hurbila
Milaka lagunek ospatu dute Sirian Bashar Al Asad diktadorearen amaieraren lehen urteurrena

Miles de personas salen a la calle en el primer aniversario de la caída del dictador El Asad
Siria. Bideotik ateratako irudia.
Agentziak | EITB

Milaka pertsona kalera atera dira gaur Damaskon, Sirian, Al Assad familiaren 54 urteko diktadurari eta 13 urteko gerra zibilari amaiera eman zien askapen egunaren lehen urteurrena ospatzeko.

Guda Sirian Munduko albisteak Ekialde Hurbila Siria gaur

