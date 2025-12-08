CUMBRE EN LONDRES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Zelenski y los líderes del E3 terminan su reunión en Londres con pocos avances en un "momento crítico"

El presidente de Ucrania constata "pequeños pasos hacia la paz" y espera devolver pronto a EEUU una versión revisada del plan de Trump. Tras la reunión, el presidente de Ucrania ha volado a Bruselas, donde celebrará una reunión con Von der Leyen, Costa y Rutte.
merz-starmer-zelenski-macron
Merz, Starmer, Zelenski y Macron. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zelenskik eta E3ko liderrek aurrerapauso gutxirekin amaitu dute Londresko bilera, "une kritiko" batean
author image

EITB

Última actualización

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia han terminado su reunión de este lunes en Londres con "pequeños pasos hacia la paz" y la expectativa de devolver a Estados Unidos, mañana por la noche como muy pronto, una versión revisada del plan de paz abanderado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Yo creo que el plan estará listo mañana, en algún momento de la tarde. Creo que lo repasaremos y se lo enviaremos a Estados Unidos", ha manifestado Zelenski a los medios antes de la reunión a puerta cerrada sobre un nuevo documento de 20 puntos que tratará dos cuestiones clave para acercar a las partes: la situación territorial de Ucrania y las garantías de seguridad internacionales para Kiev en posguerra.

El recuento oficial de la reunión publicado por la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, incide especialmente en la importancia de que Ucrania obtenga "robustas garantías de seguridad" al respecto, en la opinión conjunta de Zelenski, Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, con vistas a una "paz justa y duradera" en el país.

Otro aspecto que han tratado los cuatro líderes ha sido el del uso de activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. En este sentido, han destacado que el encuentro ha arrojado "un progreso positivo" que esperan que continúe en las nuevas reuniones de los próximos días a nivel de asesores de seguridad.

En términos generales, los líderes coinciden que la situación atraviesa "un momento crítico" y que "es necesario incrementar el respaldo a Ucrania y mantener la presión" sobre el presidente ruso, Vladimir Putin "para terminar con esta barbaridad de guerra". 

Llamada a los socios internacionales

 Zelenski y Starmer también han protagonizado en Londres una llamada conjunta con los aliados internacionales de Ucrania; una "nutrida representación" según el presidente ucraniano que ha comprendido a Finlandia, Italia, Polonia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Turquía, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen.

"Nos estamos coordinando para garantizar que la voz de Europa se tenga en cuenta en todos los asuntos que la afectan", ha explicado Zelenski en su cuenta de X sobre una llamada donde los aliados han sido informados de "los contactos con Estados Unidos y el trabajo en todas las propuestas actualmente sobre la mesa".

"Es importante que colaboremos en todos los documentos, incluyendo el marco general de paz, las garantías de seguridad y la recuperación de Ucrania tras la guerra", ha indicado el presidente de Ucrania sobre una reunión que también ha tratado el refuerzo de la defensa aérea del país frente a los ataques rusos y la asistencia energética como "prioridades clave".

El presidente de Ucrania está ya en Bruselas, donde celebrará una reunión con Von der Leyen, Costa y Rutte. De nuevo en sus redes sociales, Zelenski ha insistido en que, en estos momentos, la colaboración hacia la seguridad de Ucrania es especialmente "crucial".

Guerra en Ucrania Guerra Rusia - Ucrania Volodimir Zelenski Europa Internacional

Te puede interesar

BUWAIDAH AL SHARQUIYAH (SIRIA), 08/12/2025.- Desde la caída de Bachar al Asad hace un año, la destruida aldea siria de Buwaidah al Sharqiyah ha recuperado a buena parte de los vecinos que huyeron durante la guerra civil, quienes ahora han preferido cambiar los campos de refugiados por tiendas de campaña en su propia tierra. Según datos de la ONU, unos dos millones de desplazados internos han regresado a sus zonas de origen en Siria tras el cambio en el poder y más de un millón de refugiados han retornado desde otros países, pese al proceso de reconstrucción aún pendiente y a la escasez de servicios básicos. EFE/Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

A un año de la caída de Bashar Al-Assad, persisten los problemas y la incertidumbre en Siria

En el aniversario de la caída del dictador sirio, el país de Oriente Medio se encuentra en una encrucijada crucial. Se han logrado avances, pero al mismo tiempo muchos sirios siguen pasando apuros. El presidente sirio, Ahmed al-Shara, ha prometido que todo el país será reconstruido y ha pedido a la ciudadanía que aúne esfuerzos para ayudar a consolidar la estabilidad.
zelenski ukrainako presidentea efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los negociadores ucranianos informan hoy a Zelenski del borrador acordado con EE. UU. en la última ronda de contactos

El presidente de Ucrania estará este lunes en Londres para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, y tiene previsto viajar después a Bruselas para proseguir sus reuniones con sus principales aliados europeos. Uno de los principales puntos de discordia entre ucranianos y rusos es la exigencia del Kremlin de que Kiev le entregue el territorio que aún controla en su región del Donbás.
Cargar más