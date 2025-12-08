GOI-BILERA LONDRESEN

Zelenskik eta E3ko liderrek aurrerapauso gutxirekin amaitu dute Londresko bilera, "une kritiko" honetan

Ukrainako presidenteak "bakerako urrats txikiak" izan direla esan du, hala ere, eta laster AEBri Trumpen planaren bertsio berrikusia itzultzea espero duela. Bileraren ostean, Ukrainako presidentea Bruselara joan da, bilera izango baitu asteartean Von der Leyenekin, Costarekin eta Rutterekin.

merz-starmer-zelenski-macron
Merz, Starmer, Zelenski eta Macron. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak eta Erresuma Batuko, Alemaniako eta Frantziako buruzagiek "bakerako urrats txikiekin" amaitu dute astelehen honetan Londresen egin duten bilera, eta Donald Trump AEBko presidentearen bake planaren bertsio berraztertu bat bihar gauean AEBri itzultzeko itxaropena agertu dute.

"Nik uste dut plana prest egongo dela bihar, arratsaldeko uneren batean. Uste dut errepasatuko dugula eta Estatu Batuei bidaliko diegula", adierazi die Zelenskik hedabideei bilera egin aurretik. Bi dira zehaztu beharreko gakoak: Ukrainaren lurraldetasun egoera eta Kievek gerraostean izango dituen nazioarteko segurtasun bermeak.

Zelenskik, Starmerrek, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak argi dute Ukrainak "segurtasun berme sendoak" izatearen garrantzia. 

Lau buruzagiek jorratu duten beste gaietako bat Ukraina berreraikitzeko aktibo errusiarrak erabiltzeari buruzkoa izan da. Ildo horretan, nabarmendu dute bilerak "aurrerapen positiboa" ekarri duela, eta datozen egunetako bilera gehiago izango direla horren inguruan.

Oro har, buruzagiak bat datoz egoera "une kritikoan" dagoela eta "beharrezkoa dela Ukrainaren babesa areagotzea eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen gaineko presioari eustea gerra astakeria honekin amaitzeko". 

Nazioarteko bazkideei deia

Zelenskik eta Starmerrek, elkarrekin, Ukrainaren nazioarteko aliatu guztien izenean hitz egin dute, Finlandiari, Italiari, Poloniari, Norvegiari, Herbehereei, Danimarkari, Suediari, Turkiari, Mark Rutte NATOko idazkari nagusiari eta Antonio Costa zein Ursula von der Leyen Europako Kontseiluko eta Europako Batzordeko presidenteei erreferentzia eginez.

"Koordinatzen ari gara Europaren ahotsa gai guztietan kontuan hartzen dela bermatzeko", azaldu du Zelenskik X-eko bere kontuan. Bertan aliatuei "Estatu Batuekin izandako kontaktuen eta gaur egun mahai gainean dauden proposamen guztietan egindako lanaren" berri eman dietela esan du.

Ukrainako presidentea Bruselan da jada, bilera bat egingo baitu bihar Von der Leyen, Costa eta Rutterekin. Bere sare sozialetan, Zelenskik berretsi du une honetan Ukrainaren segurtasunerako lankidetza bereziki "erabakigarria" dela.

