VENEZUELA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

María Corina Machado reaparece en público en Oslo tras permanecer varios meses escondida

Maria Corina Machado Oslo Noruega
18:00 - 20:00
La líder opositora venezolana María Corina Machado en Oslo.
Euskaraz irakurri: Maria Corina Machado jendaurrean agertu da Oslon, hainbat hilabetez ezkutuan egon ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha salido de madrugada al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, ha saludado a sus seguidores visiblemente cansada pero sonriente y ha cantado el himno de su país con la mano en el pecho.


Titulares de Hoy Venezuela Premios Nobel Internacional

Te puede interesar

Marruecos edidficios
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos 22 personas han muerto tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

La Policía Judicial ha abierto una investigación bajo la supervisión de la fiscalía general con el fin de determinar las causas de este suceso y esclarecer sus circunstancias y detalles. Según los vecinos, los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades".
CANBERRA (Australia), 10/12/2025.- Social media application logos appear on a mobile phone screen outside Parliament House in Canberra, Australia, 10 December 2025. The social media ban for minors under 16 in Australia takes effect on 10 December 2025. EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entra en vigor en Australia la "histórica" ley que veta las redes sociales a menores de 16 años

Según el Gobierno australiano, los adolescentes sufren cada vez más presión en entornos digitales y su exposición precoz a las redes sociales puede agravar sus problemas de ansiedad, baja autoestima o aislamiento escolar. Esta ley pionera cuenta con partidarios y detractores; estos últimos consideran que la prohibición puede aislar y desconectar a los usuarios más vulnerables.

Cargar más