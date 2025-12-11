Maria Corina Machado jendaurrean agertu da Oslon, hainbat hilabetez ezkutuan egon ostean
Urtarriletik publikoki agertu gabe egon ondoren, Venezuelako oposizio burua hoteleko balkoira atera da, Oslon, jarraitzaileak agurtzera.
Machadoren jarraitzaileek zuzien prozesioan parte hartu dute
Asteazken arratsaldean, Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kidearen jarraitzaileek Osloko erdigunea zeharkatu duen zuzien prozesio tradizionalean parte hartu dute, sarituak ostatu hartu behar zuen hotelaren aurrean amaitu arte.
Gutxienez 22 pertsona hil dira Fezen, Marokon, elkarren ondoan zeuden bi eraikin behera etorrita
Polizia Judizialak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak zehazteko eta xehetasunak argitzeko. Bizilagunen arabera, bi eraikinak erori diren lekuan iraganean txabolak zeuden, eta litekeena da jabeek "irregulartasunak egin izana" eraiki zituztenean.
Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa"
Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioburuaren alabak jaso du haren izenean Bakearen Nobel saria
Zehaztu gabeko arrazoiengatik, Venezuelako oposizioko burua ez da garaiz iritsi ekitaldira, nahiz eta Norvegiara "iristeko bere esku zegoen guztia egin", Nobel Institutuaren ohar baten arabera. Machado klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik.
Maria Corina Machado ez da Oslora joango Bakearen Nobel saria jasotzera
Nobel Akademiaren zuzendariak Norvegiako NRK hedabideari jakinarazi dionez, ez dakite Machado non dagoen, baina "Norvegian ez dago".
Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.
Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du
Sebastien Lecornuk urte amaierako lehen azterketa gainditu du, nahiz eta orain testua Senatuan bozkatu beharko duten. Garaipenak, hala ere, 2026rako kontu orokorrak onartzeko bidea erraztuko dio.
Donald Trump, Europako agintariei buruz: "Ahulak direla uste dut, ez dakite zer egin"
Elkarrizketa egin diote AEBko presidenteari Politico hedabide espezializatuan, eta aho-bizarrik gabe hitz egin du. Ukrainako gerrari buruz, Zelenskik "esnatu" egin beharko duela uste du.
Bertan behera utzi dute Maria Corina Machadok Osloko Nobel Institutuan eman beharreko prentsaurrekoa, eta zalantzan dago saria jasotzeko izango egongo ote den
Venezuelako oposizioburuak Norvegiako hiriburura joan egingo dela ziurtatu dio Nobel Institutuari. Hala izango balitz, Machado 2024ko abuztua ezkero lehenengoz agertuko litzateke jendaurrean. Bakearen Nobel Batzordearen buruak bidaia "arriskutsua" dela esan du, Nicolas Maduroren Gobernuak Machadoren aurka har ditzakeen errepresaliak direla eta.