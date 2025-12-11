Más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria EE. UU. durante 2025
Las autoridades de Estados Unidos han informado de que más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria el territorio estadounidense a lo largo de 2025, unos datos que han calificado como un "logro monumental".
"Unos 600 000 inmigrantes ilegales han sido deportados de nuestro país en menos de 365 días y otros 1,9 millones se han autodeportado, lo que suma un total de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales desaparecidos. ¡Un logro monumental!", ha indicado el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para "agilizar las deportaciones" en el marco de las duras políticas migratorias puestas en marcha por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha provocado numerosas redadas contra inmigrantes en todo el país.
"Apenas estamos empezando", recoge el texto del DHS respecto a unas operaciones que han sido tildadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos como "posibles violaciones de los Derechos Humanos".
Trump, por su parte, insiste en "eliminar las millones de admisiones de inmigrantes ilegales que fueron aprobadas por (Joe) Biden" y expulsar así a "cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos" o "sea incapaz de amar a este país".
El presidente sigue acusando a los inmigrantes de la alta tasa de criminalidad del país, el deterioro de los centros urbanos, la falta de servicios y los problemas de vivienda, entre otras cuestiones.
