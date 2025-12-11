2,5 milioi lagun baino gehiago deportatu dituzte edo beren borondatez alde egin dute AEBtik 2025ean
Estatu Batuetako agintariek "sekulako lorpentzat" jo dute, Trumpek martxan jarritako migrazio politika gogorren baitan, "deportazioak arintzeko" dozenaka epaile izango direla iragarri eta egun gutxira.
Ameriketako Estatu Batuetako agintariek jakinarazi dutenez, 2,5 milioi migratzaile baino gehiago deportatu dituzte edo borondatez alde egin dute Estatu Batuetatik 2025ean, eta datu horiek "lorpen izugarritzat" jo dituzte.
"Legez kanpo etorritako 600.000 lagun inguru deportatu ditugu 365 bat egunetan, eta 1,9 milioik bere kabuz herrialdea utzi dute, hau da, 2,5 milioi migratzailea baino gehiago joan egin dira. Lorpen izugarria da hori!", adierazi du Barne Segurtasuneko Sailak (DHS, ingelesezko siglak), ohar batean.
Donald Trump AEBko presidentearen Administrazioak abiatutako migrazio politika gogorraren baitan, Justizia Departamentuak "deportazioak arintzeko" dozenaka epaile izango dituela iragarri eta egun gutxira iritsi da iragarpena.
"Hasi besterik ez dugu egin", jasotzen du DHSren testuak, Giza Eskubideen aldeko erakundeek "Giza Eskubideen urraketa posibletzat" jo dituzten operazioei buruz.
Bien bitartean, "Bidenek hartu zituen legez kanpoko milioika etorkinen onarpenak ezabatzea" eskatu du Trumpek, "AEBrentzat aktibo garbia" ez direnak edo "herrialdea maitatzeko gai" ez direnak kanporatzeko.
Presidenteak, besteak beste, herrialdeko kriminalitate-tasa altua, hiriguneak okerrera egin izana, zerbitzurik eza eta etxebizitza-arazoak leporatzen dizkie migratzaileei.
Venezuela-Curaçao-AEB-Norvegia: Bakearen Nobel saria jasotzeko Machadoren odisea
Azken asteetan hainbat hipotesi zabaldu ziren Machado Oslora saria jasotzeko iritsiko ote zen, oposizioburua ez baita joan den urtarriletik jendaurrean agertu izan, eta Nicolas Maduroren Gobernuaren zaintzari iskin egitea ez baita erraza.
Maria Corina Machado jendaurrean agertu da Oslon, hainbat hilabetez ezkutuan egon ostean
Urtarriletik publikoki agertu gabe egon ondoren, Venezuelako oposizio burua hoteleko balkoira atera da, Oslon, jarraitzaileak agurtzera.
Machadoren jarraitzaileek zuzien prozesioan parte hartu dute
Asteazken arratsaldean, Maria Corina Machado Venezuelako oposizioko kidearen jarraitzaileek Osloko erdigunea zeharkatu duen zuzien prozesio tradizionalean parte hartu dute, sarituak ostatu hartu behar zuen hotelaren aurrean amaitu arte.
Gutxienez 22 pertsona hil dira Fezen, Marokon, elkarren ondoan zeuden bi eraikin behera etorrita
Polizia Judizialak ikerketa abiatu du gertakariaren arrazoiak zehazteko eta xehetasunak argitzeko. Bizilagunen arabera, bi eraikinak erori diren lekuan iraganean txabolak zeuden, eta litekeena da jabeek "irregulartasunak egin izana" eraiki zituztenean.
Indarrean da Australian 16 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatzen dien lege "historikoa"
Australiako Gobernuaren arabera, nerabeek gero eta presio handiagoa jasaten dute ingurune digitaletan, eta sare sozialak goizegi erabiltzeak antsietate, autoestimu baxu eta eskola-isolamendu arazoak larriagotu ditzake. Aldekoak eta kontrakoak ditu lege aitzindariak; azken horien iritziz isolamendua eta deskonexioa ekar diezaieke erabiltzaile zaurgarrienei.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioburuaren alabak jaso du haren izenean Bakearen Nobel saria
Zehaztu gabeko arrazoiengatik, Venezuelako oposizioko burua ez da garaiz iritsi ekitaldira, nahiz eta Norvegiara "iristeko bere esku zegoen guztia egin", Nobel Institutuaren ohar baten arabera. Machado klandestinitatean bizi da iazko uztaileko presidentetzarako hauteskundeetan iruzurra egon zela salatu zuenetik.
Maria Corina Machado ez da Oslora joango Bakearen Nobel saria jasotzera
Nobel Akademiaren zuzendariak Norvegiako NRK hedabideari jakinarazi dionez, ez dakite Machado non dagoen, baina "Norvegian ez dago".
Mundua Oslora begira dago Machadok Nobel saria zuzenean jasoko ote duen zain
Antolatzaileek esan dutenez, uneotan ezin dute zehaztu Bakearen Nobel sariaren ekitaldira Machado noiz eta nola iritsiko den jakiteko.
Frantziako Asanblea Nazionalak Gizarte Segurantzako aurrekontua onartu du
Sebastien Lecornuk urte amaierako lehen azterketa gainditu du, nahiz eta orain testua Senatuan bozkatu beharko duten. Garaipenak, hala ere, 2026rako kontu orokorrak onartzeko bidea erraztuko dio.