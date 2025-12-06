Migrazio politikak Europako zibilizazioa "ezabatzen" ari direla ohartarazi du Trumpek
Donald Trumpen Administrazioak ohartarazi du Europaren "zibilizazioa ezabatu" egingo dela migrazio politikengatik eta Europar Batasunaren (EB) ustezko zentsuragatik, kontinentearen norabidea "zuzentzen" laguntzea proposatzen duen AEBko Segurtasun Nazionaleko estrategiaren txosten batean.
Trumpek AEBren nagusitasuna bermatzeko ibilbide orri gisa deskribatu duen 33 orriko dokumentuak gogor kritikatzen ditu Europako aliatuak, eta "egungo joera horiek jarraitzen badute, kontinentea 20 urtean edo gutxiagoan ezagutezina" izango dela ziurtatu du.
Trumpek aurretik egindako kritikak eta Europako eskuin muturreko mugimenduen diskurtsoak errepikatzen ditu kanpo politikaren estrategiari buruzko dokumentuak.
AEBk adierazitako arazo nagusien artean, honako hauek daude: "Europar Batasunaren eta askatasun politikoa eta subiranotasuna ahultzen dituzten beste erakunde batzuen jarduerak; kontinentea eraldatzen eta gatazkak sortzen ari diren migrazio-politikak; adierazpen-askatasunaren zentsura eta oposizio politikoaren ezabapena; jaiotza-tasaren gainbehera; eta nortasun nazionalen eta beren buruarekiko konfiantzaren galera".
Trumpen Administrazioak zalantzan jarri du Europako herrialdeek "aliatu fidagarri" gisa jarraitzeko duten gaitasuna, ekonomia eta armada "behar bezain indartsuak" ez badituzte.
"Europak europarra izaten jarraitzea nahi dugu, zibilizazio gisa bere buruarengan duen konfiantza berreskuratzea", gaineratu du dokumentuak. Horren arabera, AEBren helburua "Europari bere egungo ibilbidea zuzentzen laguntzea izan beharko litzateke ".
Dokumentuak ohartarazten du, halaber, "hamarkada gutxi batzuetan, gehienez ere", NATOko kide batzuk "gehiengo ez europarra izatera" igaroko direla, eta, beraz, zalantzan jartzen du horiek blokearen printzipioen arabera arautuko ote diren.
