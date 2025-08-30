AEB

Epaile federal batek blokeatu egin ditu Trumpen deportazio azkarrak, derrigorrezko prozesua urratzen dutelakoan

Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzeak" berrezarri zituen, lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen moduan.

Migratzaileak. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epaile federal batek aldi baterako blokeatu du bart Donald Trumpen gobernuak paperik gabeko etorkinak modu azkarrean deportatzeko hartutako neurria, eta arrazoia eman die eskubide zibilen aldeko taldeei.

Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzea" berrezarri zuen, bere lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen bezala, AEBn bi urte edo gehiago daramatzatela frogatu ezin duten paperik gabeko pertsonen deportazio azkarra ahalbidetzeko.

Jia Cobb Washingtongo epaileak, baina, Trumpek agindutako deportazio masiboen aurkako ebazpena eman du, hau da, kanpainako neurri izarra baliogabetu du, izan ere, horren ustez, "azkartasuna lehenesten du" eta "Gobernua akats baten ondorioz behar ez diren pertsonak deportatzera eramango du".

Deportazio azkarren politika Askatasun Zibilen Batasun Amerikarrak (ACLU) salatu zuen, AEBko etorkinen aldeko gobernuz kanpoko erakunde nagusiak, etorkinen aldeko beste erakunde baten izenean (Make The Road New York), eta horren eragina blokeatzea eskatu zuen. Epaileak onartu egin du eskaera.

Ostiral gauean argitaratutako 48 orrialdeko ebazpenean epaileak esan duenez, ez du zalantzan jartzen deportazio azkarren jatorrizko politikaren konstituzionaltasuna, baizik eta politika horren hedapena.

Salaketaren arabera, hain zuzen ere, neurriak Bosgarren Emendakina urratzen du, nork bere burua defendatzeko legezko prozesu justua izateko eskubidea.

Cobbek gaineratu duenez, "prozesu labur hori defendatzeko, Gobernuak  argudio harrigarria ematen du: herrialdean legez kanpo sartu direnek ez dutela Bosgarren Emendakina baliatuta prozesu bat izateko eskubiderik, eta Kongresuak ematen dien edozein grazia onartu behar dutela".

"Hori zuzena balitz, estatubatuar herritarrak ez direnak ez ezik, guztiok egongo ginateke arriskuan", gaineratu du epaileak.

