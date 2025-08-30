Epaile federal batek blokeatu egin ditu Trumpen deportazio azkarrak, derrigorrezko prozesua urratzen dutelakoan
Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzeak" berrezarri zituen, lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen moduan.
Epaile federal batek aldi baterako blokeatu du bart Donald Trumpen gobernuak paperik gabeko etorkinak modu azkarrean deportatzeko hartutako neurria, eta arrazoia eman die eskubide zibilen aldeko taldeei.
Urtarrilean, Trumpek etorkinen "berehalako kanporatzea" berrezarri zuen, bere lehen agintaldian (2017-2021) egin zuen bezala, AEBn bi urte edo gehiago daramatzatela frogatu ezin duten paperik gabeko pertsonen deportazio azkarra ahalbidetzeko.
Jia Cobb Washingtongo epaileak, baina, Trumpek agindutako deportazio masiboen aurkako ebazpena eman du, hau da, kanpainako neurri izarra baliogabetu du, izan ere, horren ustez, "azkartasuna lehenesten du" eta "Gobernua akats baten ondorioz behar ez diren pertsonak deportatzera eramango du".
Deportazio azkarren politika Askatasun Zibilen Batasun Amerikarrak (ACLU) salatu zuen, AEBko etorkinen aldeko gobernuz kanpoko erakunde nagusiak, etorkinen aldeko beste erakunde baten izenean (Make The Road New York), eta horren eragina blokeatzea eskatu zuen. Epaileak onartu egin du eskaera.
Ostiral gauean argitaratutako 48 orrialdeko ebazpenean epaileak esan duenez, ez du zalantzan jartzen deportazio azkarren jatorrizko politikaren konstituzionaltasuna, baizik eta politika horren hedapena.
Salaketaren arabera, hain zuzen ere, neurriak Bosgarren Emendakina urratzen du, nork bere burua defendatzeko legezko prozesu justua izateko eskubidea.
Cobbek gaineratu duenez, "prozesu labur hori defendatzeko, Gobernuak argudio harrigarria ematen du: herrialdean legez kanpo sartu direnek ez dutela Bosgarren Emendakina baliatuta prozesu bat izateko eskubiderik, eta Kongresuak ematen dien edozein grazia onartu behar dutela".
"Hori zuzena balitz, estatubatuar herritarrak ez direnak ez ezik, guztiok egongo ginateke arriskuan", gaineratu du epaileak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Palestinaren aldeko artista juduen kolektibo batek BBCren kontzertu bat eten du, Londresen
"MSOk odola du eskuetan", oihukatu dute Jewish Artists for Palestine (Artista juduak Palestinaren alde) taldeko aktibistek Melbourneko Orkestra Sinfonikoak (MSO) ostiralean Londresko Royal Albert Hall aretoan eskaini duen emanaldian. Urtero udako kontzertuak antolatu ohi ditu BBCk, 'BBC Proms' ekimenaren baitan.
Igande honetan abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
Berrogeita hamar ontzi inguru joango dira, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin.
Tropa ukrainarrak Ukrainan bertan prestatzearen alde agertu da Europar Batasuna, balizko su-eten batean
Europar Batasuna eta EBko estatu kideak Ukrainako Armadaren formatzaile handienak dira, eta 80.000 soldadutik gora formatu dituzte orain arte EBko herrialdeetan.
NBEko Batzar Nagusiari begira, AEBk agintari palestinarrei emandako bisak baliogabetuko ditu
AEBko Gobernuak iragarri du Palestinak Nazio Batuen aurrean duen misio iraunkorreko kideak salbuetsiko dituela.
Frantziako sindikatuek greba deitu dute irailaren 18an Bayrouren aurrekontuen aurka
Zentral handiek "gauzak aldatzeko eta aurrerapausoak emateko mobilizazio masiboak" eskatu dizkiete langileei. Bayrouk konfiantza mozio bati aurre egin beharko dio irailaren 8an; oposizioak (gehiengo absolutua) aurka bozkatuko duela aurreratu du.
Europak Ukrainaren gaineko koordinazioa areagotu du Kieven aurkako erasoaren ostean
Zelenskik eta Von der Leyenek bide diplomatiko bikoitza bideratuko dute, Europar Batasuna laguntza militar eta mugetarako neurri berriak prestatzen ari den bitartean.
Errusiak 18 pertsona hil ditu, tartean hiru adingabe, droneekin eta misilekin Kieven egindako erasoetan
50 pertsona zauritu dira, eta erasoek etxebizitza-eraikinak, merkataritza-gune bat, haurtzaindegi bat, erredakzio bat eta EBk Ukrainan duen ordezkaritzaren eraikina kaltetu dituzte.
Gazako Zerrendako Gobernuak ohartarazi du hegoaldea "gainpopulatuta" dagoela
"Gazako hiria okupatzeak krisi humanitario bat sortzea du helburu, ia 700 eguneko genozidioak iraun duen tragediari gehituta", azpimarratu du Gazako Gobernuak.
Kazetarien protesta Londresen, Israelek Gazan kazetarien aurka egindako erasoak gaitzesteko
Azken orduetan Israelen bonbardaketen ondorioz bost kazetari hil direla salatu dute, eta guztira orain arte 200 baino gehiago hil direla gogorarazi dute. Gainera, gutuna igorri diote Starmer lehen ministroari, kazetarien segurtasuna bermatzeko behar diren neurriak hartzeko eskatuz.