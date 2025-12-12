Al menos 11 personas han muerto en la Franja de Gaza por el frío y las lluvias

Los sindicatos estiman que más de tres millones de personas se sumaron a la huelga general de este jueves, siendo "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores. La patronal lusa dice que la huelga ha fracasado y que únicamente el 3% de los trabajadores no acudieron a sus puestos.