Al menos 11 personas han muerto en la Franja de Gaza por el frío y las lluvias

Uholdeak Gazan
18:00 - 20:00
Inundaciones en Gaza. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Gutxienez 11 pertsona hil dira Gazako Zerrendan, hotzaren eta euriteen ondorioz

Última actualización

Las lluvias han provocado la caída de muros y viviendas, causando la muerte de varias personas. Además, las tormentas han inundado calles y han sumergido tiendas de campaña. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Gobierno gazatí han advertido del peligro de que aumenten las enfermedades e infecciones.

Franja de Gaza Inundaciones Tormentas Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Palestina Internacional

