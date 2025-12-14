Zelenski se reúne en Berlín con los emisarios de Trump para negociar el acuerdo de paz
Según primeras informaciones, Ucrania aceptaría no pedir la entrada en la OTAN a cambio de altas garantías de seguridad para impedir futuros ataques de Rusia. Las reuniones continuarán este lunes.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este domingo en Berlín con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump; el yerno de éste, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, con quienes negocia el plan de 20 puntos para un alto el fuego y las garantías de seguridad que exige a EE.UU.
El mandatario ucraniano ha llegado sobre las 12:00 GMT al aeropuerto de Berlín, tras lo cual se ha reunido primero con su equipo, encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, y ha hablado por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.
Tres horas después, ha llegado a la Cancillería, donde fue recibido por el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, quien, como hizo antes con Kushner y Witkoff, le ha conducido a la gran sala de reuniones, donde Zelenski ha saludado con un abrazo al representante especial de Trump y al yerno con un apretón de manos.
Según Zelenski, Trump quiere alcanzar un "entendimiento completo" sobre el plan de paz antes de Navidad, pero el Kremlin ya ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev en el borrador inicial de 28 puntos de Trump. "Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes", ha dicho este domingo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión pública rusa.
Una de las modificaciones de Kiev fija el tope de soldados en el Ejército ucraniano en 800 000 en lugar de los 600 000 que figuraban en el primer borrador estadounidense.
Zelenski quiere dar prioridad en la cita con los enviados estadounidenses a las garantías de seguridad, que quiere que sean vinculantes para evitar que Rusia pueda invadir al país por tercera vez sin consecuencias, como ya ocurrió en 2014 y de nuevo hace cuatro años. El presidente ucraniano considera que la garantía "real" para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad. Pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías "tipo Artículo 5" del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EE.UU.
Las dos delegaciones han estado reunidas durante más de cinco horas en la Cancillería de Alemania y volverán a encontrarse el lunes por la mañana para continuar las conversaciones sobre el documento.
Te puede interesar
Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney
La celebración del Januca ha sido cancelada en Moscu y Francia ha decidido reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos.
Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 16 muertos y 40 heridos
Uno de los asaltantes ha sido abatido por la policía y el otro, que se encuentra en estado crítico, ha sido detenido. Son padre e hijo de 50 y 24 años. En el enclave donde se ha producido el ataque, en Sídney, había unas 2000 personas.
Dos fallecidos y nueve heridos graves en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island
Uno de los heridos se encuentra en estado crítico. El principal sospechoso como autor de los disparos ha sido detenido.
Un ataque en una fiesta judía en una playa de Australia deja al menos 12 muertos, entre ellos uno de los autores de los disparos
Además, cerca de una treintena de personas han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, en una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá, en la playa de Bondi.
Al menos ocho muertos por las hipotermias provocadas por las inundaciones en Gaza
La ONU calcula que unas 800 000 personas viven en Palestina afectadas por el hambre y el frío, además de varias personas afectadas por las lluvias torrenciales, muchas de ellas enfermas y con graves problemas de salud.
Al menos 11 personas han muerto en la Franja de Gaza por el frío y las lluvias
Las lluvias han provocado la caída de muros y viviendas, causando la muerte de varias personas. Además, las tormentas han inundado calles y han sumergido tiendas de campaña. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y el Gobierno gazatí han advertido del peligro de que aumenten las enfermedades e infecciones.
Trump firma una orden ejecutiva para bloquear leyes que impongan limitaciones "excesivas" a la inteligencia artificial
A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".
Miles de personas protestan contra la reforma laboral en la primera huelga general en 12 años en Portugal
Los sindicatos estiman que más de tres millones de personas se sumaron a la huelga general de este jueves, siendo "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores. La patronal lusa dice que la huelga ha fracasado y que únicamente el 3% de los trabajadores no acudieron a sus puestos.
Zelenski da una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás
El presidente ucraniano estima que las Fuerzas Armadas mantendrán 800 000 efectivos.