Zelenski se reúne en Berlín con los emisarios de Trump para negociar el acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este domingo en Berlín con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump; el yerno de éste, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, con quienes negocia el plan de 20 puntos para un alto el fuego y las garantías de seguridad que exige a EE.UU.



El mandatario ucraniano ha llegado sobre las 12:00 GMT al aeropuerto de Berlín, tras lo cual se ha reunido primero con su equipo, encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, y ha hablado por teléfono con el presidente francés, Emmanuel Macron.



Tres horas después, ha llegado a la Cancillería, donde fue recibido por el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, quien, como hizo antes con Kushner y Witkoff, le ha conducido a la gran sala de reuniones, donde Zelenski ha saludado con un abrazo al representante especial de Trump y al yerno con un apretón de manos.



Según Zelenski, Trump quiere alcanzar un "entendimiento completo" sobre el plan de paz antes de Navidad, pero el Kremlin ya ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev en el borrador inicial de 28 puntos de Trump. "Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes", ha dicho este domingo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión pública rusa.



Una de las modificaciones de Kiev fija el tope de soldados en el Ejército ucraniano en 800 000 en lugar de los 600 000 que figuraban en el primer borrador estadounidense.



Zelenski quiere dar prioridad en la cita con los enviados estadounidenses a las garantías de seguridad, que quiere que sean vinculantes para evitar que Rusia pueda invadir al país por tercera vez sin consecuencias, como ya ocurrió en 2014 y de nuevo hace cuatro años. El presidente ucraniano considera que la garantía "real" para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad. Pero entretanto ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías "tipo Artículo 5" del Tratado de la OTAN de defensa mutua por parte de EE.UU.

Las dos delegaciones han estado reunidas durante más de cinco horas en la Cancillería de Alemania y volverán a encontrarse el lunes por la mañana para continuar las conversaciones sobre el documento.