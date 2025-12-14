GERRA UKRAINAN
Zelenski Trumpen ordezkariekin bildu da Berlinen, bake akordioa negoziatzen jarraitzeko

Lehen informazioen arabera, Ukraina prest legoke NATOn sartu gabe geratzeko, Errusiak berriz ere erasotzea eragotziko luketen segurtasun bermeak ematen badizkote. Astelehenean berriz ere bilduko dira bi aldeak.

presidente_ucrania_volodimir_zelenski_llega_berlin
Zelenski Berlinera iristen. Argazkia: EuropaPress
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Volodímir Zelenski Ukrainako presidentea Donald Trump AEBko presidentearen ordezkariekin, Jared Kushner suhiarekin eta Steve Witkoff bake misioetarako ordezkari bereziarekin, bildu da igande honetan Berlinen, su-etenerako 20 puntuko plana eta AEBri eskatzen dizkion segurtasun bermeak negoziatzeko.

Agintari ukrainarra 12:00ak aldera iritsi da Berlingo aireportura, eta, ondoren, bere taldearekin bildu da, Rustem Umerov Segurtasun Nazionalerako eta Defentsarako Kontseiluko idazkaria eta Andri Gnatov Estatu Nagusi Nagusiko burua buru zituela, eta telefonoz hitz egin du Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin.

Hiru ordu geroago, Alemaniako Kantzelaritzara iritsi da, eta Friedrich Merz gobernuburuak harrera egin dio bertan. Kushner eta Witkoffekin egin duen bezala, Zelenskik besarkada batekin agurtu du Trumpen ordezkari berezia eta bostekoa emanda, berriz, suhia.

Zelenskik adierazi duenez, Trumpek bake planari buruzko "adostasun osoa" Gabonak baino lehen lortu nahi du, baina Errusiak jada esan du ez dituela onartzen Europak eta Kievek Trumpen 28 puntuko hasierako zirriborrori egindako aldaketak.  "Aldaketa horiek egiten badira, guk eragozpen handiak izango ditugu", esan du Yuri Ushakov Kremlineko nazioarteko politikako aholkulariak Errusiako telebista publikoan.

Kieven aldaketetako batek Ukrainako Armadako soldadu kopurua 800.000n ezartzen du, AEBetako lehen zirriborroan agertzen ziren 600 000 soldaduen ordez.

Zelenskik lehentasuna eman nahi die, gainera, segurtasun bermeei. Berme horiek lotesleak izatea nahi du, Errusiak hirugarren aldiz herrialdea inbaditu ez dezan, ondoriorik gabe, 2014an eta duela lau urte gertatu zen bezala. 

Ukrainako presidentearen ustez, Errusiaren beste inbasio bat eragozteko berme "erreala" Ukraina NATOra atxikitzea izango litzateke, eta berak aukera horri atea erdi irekita utzi nahiko lioke, gutxienez. Baina bitartean, hori berehala gertatuko ez denez, AEBk elkar defendatzeko NATOren Itunaren "5. artikulu moduko" berme batzuk onartuko lituzkeela esan du.

Bi ordezkaritzak bost ordu baino gehiagoz egon dira bilduta Alemaniako Kantzelaritzan, eta astelehen goizean berriro elkartzekotan geratu dira dokumentuaren inguruko elkarrizketekin jarraitzeko.

Errusia-Ukraina gerra Volodimir Zelenski Ukrainako gerra

