"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero". Así lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Casa Blanca asegurara que EE. UU. creó la industria petrolera y calificara la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el "mayor robo" de la historia estadounidense.



"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro, seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!", ha escrito Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.



La vicepresidenta ha indicado que la primera empresa de petróleo en Venezuela fue fundada en 1878 bajo el nombre de 'Petrolia del Táchira', con "personal exclusivamente venezolano". "Fue una característica distintiva de nuestra industria. Los baches donde EE. UU. logró controlar gobiernos títeres para la entrega de nuestros recursos energéticos se acabó con el comandante Hugo Chávez", ha añadido.

