Venezuela responde a EE. UU. que no habrá petróleo "regalado ni robado" para ningún "poder extranjero"
La Casa Blanca aseguró ayer que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.
"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero". Así lo ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Casa Blanca asegurara que EE. UU. creó la industria petrolera y calificara la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el "mayor robo" de la historia estadounidense.
"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro, seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!", ha escrito Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram.
La vicepresidenta ha indicado que la primera empresa de petróleo en Venezuela fue fundada en 1878 bajo el nombre de 'Petrolia del Táchira', con "personal exclusivamente venezolano". "Fue una característica distintiva de nuestra industria. Los baches donde EE. UU. logró controlar gobiernos títeres para la entrega de nuestros recursos energéticos se acabó con el comandante Hugo Chávez", ha añadido.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como "el mayor robo" de la historia estadounidense.
Miller publicó este mensaje en la red social X para justificar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense que entren o salgan de Venezuela.
