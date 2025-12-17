VENEZUELA-EE. AEB
Venezuelak, AEBri: "Ez duzue gure petroliorik izango, ez oparituta, ezta lapurtuta ere"

Etxe Zuriak atzo adierazi zuenez, AEBk sortu zuen Venezuelako petrolio-industria, eta Caracasen 1976an industria hori nazionalizatzea, estatubatuarrei inoiz egindako "lapurretarik handiena" izan zen.

venezuela buque petroleo
Petrolio-ontzi bat Venezuelako uretan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Ez duzue gure petrolioa izango, ez oparituta, ezta lapurtuta ere".  Hala erantzun die, gaur, Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteorde exekutiboak Estatu Batuei, azken horrek atzo esan eta gero AEBk sortutakoa dela Venezuelako petrolio-industria. 

Telegram sare sozialean argitaratu duen mezu batean, Rodriguezek esan du "harreman energetikoak" orain arte bezala kudeatuko dituztela, "aske eta modu independentean". "Nicolas Madurorekin, gure Aberria defendatzen jarraituko dugu. Lapurreta eta espoliazioa ez dira itzuliko!", idatzi du. 

Presidenteordearen arabera, Venezuelako lehendabiziko petrolio-enpresa 1878 urtean sortu zen, 'Petrolia del Tachila' izenarekin eta "soilik, venezuelarrekin". "Gure industriaren ikur izan zen. AEBk gure baliabide energetikoak kontrolatzeko izan zituen aukerak Hugo Chavezekin amaitu ziren", gaineratu du. 

Stephen Miller Etxe Zuriko kabineteko arduraduneko batek atzo ziurtatu zuen AEBk sortu zuela Venezuelako petrolio-industria, eta Caracasek industria hori 1976an nazionalizatu izana, estatubatuarrei inoiz egindako lapurreta handiena izan zela salatu zuen. 

X sare sozialen, Millerrek modu horretan justifikatu zuen Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelako petrolio-ontziei ezarritako blokeoa. 

