Venezuelak, AEBri: "Ez duzue gure petroliorik izango, ez oparituta, ezta lapurtuta ere"
Etxe Zuriak atzo adierazi zuenez, AEBk sortu zuen Venezuelako petrolio-industria, eta Caracasen 1976an industria hori nazionalizatzea, estatubatuarrei inoiz egindako "lapurretarik handiena" izan zen.
"Ez duzue gure petrolioa izango, ez oparituta, ezta lapurtuta ere". Hala erantzun die, gaur, Delcy Rodriguez Venezuelako presidenteorde exekutiboak Estatu Batuei, azken horrek atzo esan eta gero AEBk sortutakoa dela Venezuelako petrolio-industria.
Telegram sare sozialean argitaratu duen mezu batean, Rodriguezek esan du "harreman energetikoak" orain arte bezala kudeatuko dituztela, "aske eta modu independentean". "Nicolas Madurorekin, gure Aberria defendatzen jarraituko dugu. Lapurreta eta espoliazioa ez dira itzuliko!", idatzi du.
Presidenteordearen arabera, Venezuelako lehendabiziko petrolio-enpresa 1878 urtean sortu zen, 'Petrolia del Tachila' izenarekin eta "soilik, venezuelarrekin". "Gure industriaren ikur izan zen. AEBk gure baliabide energetikoak kontrolatzeko izan zituen aukerak Hugo Chavezekin amaitu ziren", gaineratu du.
Stephen Miller Etxe Zuriko kabineteko arduraduneko batek atzo ziurtatu zuen AEBk sortu zuela Venezuelako petrolio-industria, eta Caracasek industria hori 1976an nazionalizatu izana, estatubatuarrei inoiz egindako lapurreta handiena izan zela salatu zuen.
X sare sozialen, Millerrek modu horretan justifikatu zuen Donald Trump AEBko presidenteak Venezuelako petrolio-ontziei ezarritako blokeoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Alemaniak umeei hilean 10 euro ematea onartu du, erretiro-pentsioetan aurrezteko
"Goiz hasteko pentsioa" delakoa Alemaniako Gobernuak abian jarri duen pentsio sistema pribatuaren erreforma sorta zabalago baten parte da.
Frantziako Barne Ministerioaren aurkako zibererasoa egin eta dozenaka artxibo konfidentzial lortu dituzte
Laurent Nuñez Barne ministroak adierazi duenez, aurrekari penalen (TAJ) eta pertsona bilatuen (FPR) fitxategietara sartu dira hackerrak. Pariseko Fiskaltzak ikerketa abiatu du gertaturikoa argitzeko.
Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio-ontziak erabat blokeatzeko agindu du Trumpek
AEBko presidenteak nabarmendu duenez, "Maduroren erregimen ez-legitimoa lapurtutako petrolioa erabiltzen ari da narkoterrorismoa, pertsonen salerosketa, hilketak eta bahiketak finantzatzeko, besteak beste".
Bondiko atentatuaren ostean, armen gaineko legeak gogortu egingo dituztela iragarri du Australiak
Australiako Gobernuak erantzun dio igandean Bondi hondartzan izandako erasoari, eta iragarri du aldaketak egingo dituztela armei buruzko legedian, kontrolak indartzeko. Sydneyn 16 pertsona hil zituzten.
Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michele Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotura duelakoan
Senar-emazteak hilda agertu ziren igande honetan Brentwoodeko bien egoitzan, Los Angelesen, Estatu Batuetan.
Nazioarteko Zigor Auzitegiak Palestinako auzia ikertzen jarraituko du, Israelen helegitea baztertu baitu
Israelgo Gobernuak ikerketa bere gain hartu nahi zuen, eskumena zuela argudiatuta. Argudioa errotik ukatu du Zigor Auzitegiak, eta, hala, Fiskaltzak ikertzen jarraitu ahalko du.
EBk asumitu du Ukraina behartuko dutela NATOri uko egitera, eta haren segurtasuna babesteko konpromisoa hartu du
Europako iturriek azaldu dutenez, behin bake-akordioa lortuta, Ukrainaren etorkizuneko segurtasuna bermatzeko neurriak zehazteko lan “serioak” daude abian.
Adierazpen-askatasunak okerrera egin du munduan: % 10, 2012tik
Lehen Mundu Gerran edo Gerra Hotzaren unerik txarrenean izandako beherakadaren pareko da azken urteotakoa. 2022-2025 epean, 185 kazetarik galdu dute bizia, aurreko lau urteetan baino % 67 gehiago.
Kast, Txile demokratikoan boterera iritsi den lehen pinochetista
59 urteko Alderdi Errepublikanoaren burua datorren martxoaren 11tik aurrera delinkuentziaren eta migrazio irregularraren aurkako programa neoliberal bat ezartzeko prestatzen ari da, igandeko hauteskundeetan Jeannette Jara ezkertiarrari tarte handiz irabazi ondoren.