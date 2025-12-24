Tensión en Oriente Próximo
Al menos un muerto en Gaza y nuevos ataques de Israel en Líbano reavivan la crisis regional

Un palestino ha muerto por disparos del Ejército israelí en el norte de la Franja mientras Israel acusa a Hamás de violar el alto el fuego y bombardea posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano.
GAZA (-), 20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis, southern Gaza Strip, 20 December 2025.
Euskaraz irakurri: Gutxienez hildako bat Gazan eta Israelek Libanon egindako eraso berriek eskualdearen krisia berpiztu dute
Agencias | EITB

Al menos un palestino ha muerto y otros nueve han resultado heridos este miércoles por disparos del Ejército de Israel en la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre. Fuentes médicas del hospital Al Shifa identificaron a la víctima mortal como Ayub Abdel Ayesh Nasr, quien falleció a causa de la gravedad de las heridas sufridas durante el incidente.

Desde la entrada en vigor de la tregua, las autoridades sanitarias gazatíes cifran en 406 los muertos y en más de 1100 los heridos en incidentes vinculados a acciones militares israelíes. A estas cifras se suman la recuperación de al menos 653 cuerpos entre los escombros, en un contexto en el que, según denuncian las autoridades locales, los drones israelíes continúan sobrevolando el enclave y las tropas abren fuego contra quienes se acercan a la denominada “línea amarilla”.

En paralelo, el Gobierno de Israel ha acusado este miércoles a Hamás de haber violado el alto el fuego después de que un artefacto explosivo hiriera levemente a un oficial israelí durante una operación militar en Rafah, en el sur de Gaza. La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha advertido de que “Israel responderá en consecuencia” y reiteró que el grupo islamista debe cumplir lo pactado, incluida la desmilitarización de la Franja y su salida del gobierno del enclave.

Hamás ha negado estas acusaciones y ha asegurado que la explosión se debió a “bombas que Israel dejó atrás”, según ha afirmado el dirigente Mahmud Mardawi, quien ha indicado que el incidente ya ha sido comunicado a los mediadores internacionales. El grupo islamista insiste en que no ha incumplido la tregua, mientras el goteo diario de víctimas continúa pese al acuerdo.

La escalada no se limita a Gaza. El Ejército israelí anunció también una nueva batería de ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado infraestructuras y zonas de lanzamiento de proyectiles, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. Israel sostiene que estas acciones no violan el pacto, aunque tanto las autoridades libanesas como el grupo chií y Naciones Unidas han criticado los bombardeos y la permanencia de tropas israelíes en cinco puestos dentro de territorio libanés.

Franja de Gaza Internacional

