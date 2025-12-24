Tentsioa Ekialde Hurbilean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez hildako bat Gazan eta Israelek Libanon egindako eraso berriek eskualdearen krisia berpiztu dute

Palestinar bat hil da Israelgo Armadak jaurtitako tiroen ondorioz, Israelek Hamasi su-etena haustea leporatzen dion bitartean eta Libano hegoaldean Hezbolaren posizioak bonbardatzen dituen bitartean.

GAZA (-), 20/12/2025.- Members of the Palestinian Civil Defense remove the rubble of a destroyed home as they search for the bodies of Palestinians killed during the conflict in Khan Younis, southern Gaza Strip, 20 December 2025. The Civil Defence in the Gaza Strip is carrying out operations to recover the bodies of Palestinians buried beneath the rubble of homes destroyed during Israeli strikes on Gaza, estimating that nearly 100 bodies remain unrecovered. More than 70,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. EFE/EPA/HAITHAM IMAD
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez palestinar bat hil eta beste bederatzi zauritu dira asteazken honetan Israelgo armadak Yabalia herrian (Gazako Zerrendako iparraldean) egindako tiroen ondorioz, joan den urriaren 10etik indarrean dagoen su-etena indarrean egon arren. 

Su-etena indarrean sartu zenetik, Gazako osasun agintariek 406 hildako eta 1.100 zauritu zenbatu dituzte, Israelgo ekintza militarrekin lotutako istiluetan. Zifra horiei gehitu behar zaie gutxienez 653 gorpu berreskuratu direla obra-hondakinen artean; testuinguru horretan, tokiko agintariek salatzen dutenez, Israelgo droneek enklabea gainetik hegan jarraitzen dute, eta tropek sua zabaltzen dute “marra horia” deritzonera hurbiltzen direnen aurka.

Aldi berean, Israelgo Gobernuak Hamasi su-etena urratu izana leporatu dio asteazken honetan, lehergailu batek Israelgo ofizial bat arinki zauritu ostean Rafahen, Gazako hegoaldean, egindako operazio militar batean. Benjamin Netanyahu lehen ministroaren bulegoak ohartarazi duenez, “Israelek erasoari erantzungo dio”, eta talde islamistak hitzartutakoa bete behar duela berretsi du, Zerrendaren desmilitarizazioa eta enklabearen gobernutik ateratzea barne.

Hamasek ukatu egin ditu akusazio horiek, eta eztanda “Israelek atzean utzi zituen bonbek” eragin zutela adierazi du, Mahmud Mardawi agintariak adierazi duenez. Talde islamistak azpimarratu du ez duela su-etena hautsi, eta biktimen eguneroko jarioak bere horretan jarraitzen duela, akordioa lortu arren.

Eskalada ez da Gazara mugatzen. Israelgo armadak Libanoko hegoaldean Hezboláren posizioen aurkako erasoak iragarri zituen, non azpiegiturak eta jaurtigaiak jaurtitzeko guneak bonbardatu dituen, 2024ko azaroan su-etena lortu zuen arren. Israelek dio ekintza horiek ez dutela ituna urratzen, baina Libanoko agintariek, talde xiitak eta Nazio Batuek bonbardaketak eta Israelgo tropek Libanoko bost postutan jarraitzea kritikatu dute.

Gazako Zerrenda Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon

Pacific Gas and Electric (PG & E) konpainiak zabaldu duenez, 130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon (AEB), eta egoera konpontzeko lanean ari dira. Garraio publikoa eten egin da eta hainbat tokitan semaforoak ez dira martxan egon. Horrek zailtasunak eta atzerapenak eragin ditu trafikoan. Agintariek kaltetutako eremuetara ez joateko eskatu diete herritarrei, eta behar-beharrezkoa denean soilik jotzeko larrialdi zerbitzuetara.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X