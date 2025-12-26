Estados Unidos bombardea campamentos del Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su país lanzó un ataque “poderoso y mortal” contra campamentos del Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, a los que responsabiliza de ataques contra la población civil.

El anuncio lo ha realizado a través de su red social, Truth Social, donde aseguró que la operación se llevó a cabo “bajo su dirección como comandante en jefe”. Trump añadió que había advertido previamente al grupo yihadista de que, si no cesaban los ataques, habría una respuesta militar.

Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el ataque ha incluido el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea. El responsable del Pentágono ha expresado su respaldo a la operación y ha agradecido la cooperación del Gobierno nigeriano.

Por su parte, el Comando de África de Estados Unidos (Africom) ha informado de que los bombardeos contra campamentos de milicias afiliadas al EI en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger, provocaron “múltiples” víctimas. El comandante del Africom, general Dagvin Anderson, señaló que Washington trabaja con socios regionales para reforzar la cooperación antiterrorista.

En los últimos meses, la Administración estadounidense ha intensificado su ofensiva contra el Estado Islámico en Nigeria, el país más poblado de África, con el objetivo de neutralizar la actividad de los grupos yihadistas. Un informe de la organización Intersociety estima que, en los primeros meses de 2025, miles de personas han muerto o han sido secuestradas en ataques atribuidos a grupos islamistas armados.