Estatu Batuek Estatu Islamikoaren kanpalekuak bonbardatu dituzte Nigerian
Donald Trump AEBko presidenteak iragarri duenez, misilekin erasotu dituzte talde jihadistak Afrikako herrialdearen ipar-mendebaldean dituen instalazioak.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, bere herrialdeak eraso "boteretsua eta hilgarria" egin du Estatu Islamikoaren (EI) kanpalekuen aurka Nigeriako ipar-mendebaldean.
Iragarpena Truth Social sare sozialean egin du, eta bertan ziurtatu du operazioa "komandante buru gisa egindako zuzendaritzapean" egin dutela. Trumpek gaineratu du talde jihadistari aldez aurretik ohartarazi ziola, erasoak eten ezean, erantzun militarra egongo zela.
Pete Hegseth Defentsa idazkariaren arabera, erasoan Tomahawk misilak jaurti dituzte Gineako Golkoan dagoen AEBetako Armadaren ontzi batetik. Pentagonoko arduradunak operazioari babesa eman dio eta Nigeriako Gobernuaren laguntza eskertu du.
Bestalde, AEBko Afrikako Komandoak (Africom) jakinarazi duenez, Estatu Islamikoko kide diren miliziek Sokoto estatuan, Nigerko mugatik gertu, dituzten kanpalekuen aurkako bonbardaketek "biktima ugari" eragin dituzte. Dagvin Anderson Africomeko komandanteak adierazi duenez, Washingtonek eskualdeko kideekin lan egiten du terrorismoaren aurkako lankidetza indartzeko.
Azken hilabeteotan, AEBko Administrazioak Estatu Islamikoaren aurkako erasoa areagotu du Nigerian, Afrikako herrialderik jendetsuenean, talde jihadisten jarduera neutralizatzeko. Intersociety erakundearen txosten baten arabera, 2025eko lehen hilabeteetan milaka pertsona hil dira edo bahitu dituzte talde islamista armatuei egotzitako erasoetan.
Nigeriaren eta Estatu Batuen arteko lankidetza
Nigeriako Gobernuak eta armadak baieztatu dute AEBrekin batera aire erasoak egin dituztela Estatu Islamikoaren (EI) aurka, herrialdearen ipar-mendebaldean.
"Nigeriako armadak, Ameriketako Estatu Batuekin elkarlanean, erasoak egin ditu Estatu Islamikoarekin lotura duten eta Nigeriako ipar-mendebaldeko eremuetan lan egiten duten atzerriko elementuen aurka", adierazi du Samaila Uba Indar Armatuen bozeramaileak.
"Erasoak informazio fidagarrian eta plangintza operatibo arduratsuan oinarritu dira, terroristen gaitasun operatiboa ahultzeko, eta, aldi berean, albo-kalteak minimizatzeko", azaldu du Ubak ohar batean.
Beste ohar batean, Nigeriako Kanpo Arazoetako Ministerioak adierazi du Nigeriako agintariek "segurtasun arloan lankidetza egituratua" dutela "nazioarteko kideekin, AEB barne, terrorismoaren mehatxu etengabeari eta indarkeriazko estremismoari aurre egiteko".
