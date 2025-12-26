Japón reabrirá la central nuclear de Fukushima
La compañía eléctrica japonesa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) planea reabrir en enero la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad, tras obtener la autorización de las autoridades de la prefectura de Niigata. La planta permanece inactiva desde el accidente nuclear de Fukushima en 2011.
TEPCO ha solicitado al regulador nuclear nacional el reinicio del reactor número 6 el próximo 20 de enero de 2026, con el objetivo de retomar las operaciones comerciales a finales de febrero. La empresa también prevé pedir la reactivación del reactor 7, que comparte parte de sus sistemas con la unidad 6.
El gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, ha reconocido que persiste la preocupación entre parte de la población, aunque el Gobierno japonés asegura que reforzará las medidas de seguridad.
La reapertura de la planta es clave para el suministro energético del país y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para impulsar la energía nuclear y reducir las emisiones contaminantes.
