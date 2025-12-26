Berriz irekiko dute Fukushimako zentral nuklearra
TEPCO enpresak munduko zentral nuklearrik handiena suspertuko du urtarrilean, tokiko agintarien oniritzia jaso ondoren.
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) konpainia elektriko japoniarrak berriro ireki nahi du Kashiwazaki-Kariwa zentral nuklearra urtarrilean, munduko zentralik handiena, Niigatako prefekturako agintarien baimena lortu ondoren.
TEPCOk 6. erreaktorea 2026ko urtarrilaren 20an berriz abiarazteko eskatu dio erregulatzaile nuklear nazionalari, otsailaren amaieran merkataritza-eragiketei berriro ekiteko helburuarekin. Enpresak 7. erreaktorea berraktibatzea ere eskatuko du; izan ere, sistemen zati bat 6. unitatearekin partekatzen du.
Hideyo Hanazumi Niigatako gobernadoreak onartu du herritarrak ez daudela guztiz konforme. Hala ere, Japoniako Gobernuak segurtasun neurriak ziurtatu du indartuko dituela.
Hala, zentral nuklearraren irekiera funtsezkoa litzateke herrialdearen energia-hornidurarako, eta energia nuklearra sustatzeko eta emisio kutsatzaileak murrizteko Jaurlaritzaren estrategiaren barruan baitago.
