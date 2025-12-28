Dos muertos por las lluvias en Gaza, que inundan decenas de tiendas de desplazados

Una mujer y un niño de 7 años han muerto al derrumbarse un muro y caer a un pozo por las fuertes lluvias que azotaron la Franja de Gaza en las últimas horas y que inundaron decenas de tiendas de campaña de desplazados en el devastado enclave palestino. Según informó este domingo el equipo de rescate Defensa Civil de Gaza, la mujer, de unos 30 años, y el niño se ahogaron en el pozo tras caer allí por el derrumbe de un muro a causa de la tormenta.



Además, los equipos de Defensa Civil asistieron a los afectados por las inundaciones de tiendas de campaña, unos refugios en los que viven cientos de miles de gazatíes en toda la Franja tras la destrucción de sus casas por parte de Israel.



Los trabajadores de Defensa Civil también rescataron un vehículo de la Media Luna Roja que quedó atrapado por la lluvia. Sus equipos permanecen en alerta máxima mientras continúan las lluvias en Gaza, donde se esperan precipitaciones este domingo y este lunes.



Gobierno de Gaza dice que solo entra el 41 % de ayuda acordada e Israel afirma que cumple



Por otra parte, el Gobierno de Gaza ha acusado este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes aseguran que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua.

Los gazatíes afirman que en 80 días solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder (un 41 %), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios. "Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza", señalan

Además, denuncian que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, cometiendo "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.