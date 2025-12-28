Dos muertos por las lluvias en Gaza, que inundan decenas de tiendas de desplazados
Una mujer y un niño de 7 años han muerto al derrumbarse un muro y caer a un pozo por las fuertes lluvias que azotaron la Franja de Gaza en las últimas horas y que inundaron decenas de tiendas de campaña de desplazados en el devastado enclave palestino. Según informó este domingo el equipo de rescate Defensa Civil de Gaza, la mujer, de unos 30 años, y el niño se ahogaron en el pozo tras caer allí por el derrumbe de un muro a causa de la tormenta.
Además, los equipos de Defensa Civil asistieron a los afectados por las inundaciones de tiendas de campaña, unos refugios en los que viven cientos de miles de gazatíes en toda la Franja tras la destrucción de sus casas por parte de Israel.
Los trabajadores de Defensa Civil también rescataron un vehículo de la Media Luna Roja que quedó atrapado por la lluvia. Sus equipos permanecen en alerta máxima mientras continúan las lluvias en Gaza, donde se esperan precipitaciones este domingo y este lunes.
Gobierno de Gaza dice que solo entra el 41 % de ayuda acordada e Israel afirma que cumple
Por otra parte, el Gobierno de Gaza ha acusado este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes aseguran que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua.
Los gazatíes afirman que en 80 días solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder (un 41 %), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios. "Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza", señalan
Además, denuncian que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, cometiendo "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.
Ataques en Cisjordania
Mientras, en el norte de la Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes dutuvieron a 50 personas, 47 de ellas liberadas más tarde -excepto un padre y sus dos hijos- , asaltaron alrededor de 50 de casas, dañaron calles y ocuparon una escuela en su incursión en la ciudad de Qabatiya, que cercaron en respuesta al asesinato el viernes de un hombre y una adolescente en territorio israelí.
Según informó este domingo la agencia oficial palestina Wafa, desde el viernes noche hasta la madrugada de este domingo las fuerzas israelíes cerraron los accesos a la ciudad e impusieron un toque de queda total.
Por otra parte, colonos israelíes calcinaron la madrugada de este domingo el vehículo todoterreno de un palestino en la localidad de Huwara, al sur de la ciudad palestina de Nablus, donde también escribieron grafitis con mensajes racistas. Durante el ataque, los colonos intentaron incendiar un segundo vehículo, pero los residentes locales intervinieron y evitaron la quema.
De forma paralela, esta vez en la gobernación de Belén (también en el territorio palestino ocupado de Cisjordania), un grupo de colonos israelíes incendió otro vehículo en la aldea de Jabaa, al oeste de Belén.
Este tipo de ataques violentos se ha vuelto cada vez más frecuentes en Cisjordania, y decenas de las aldeas palestinas cercanas a las colonias ilegales que se expanden han sido parcial o completamente abandonadas desde el 7 de octubre de 2023, según datos de la ONG B'Tselem.
La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes. Los colonos reciben además subvenciones estatales y servicios de agua y alumbrado si se mudan a territorio ocupado.
Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya viaja rumbo a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó a EFE un portavoz de su oficina.
Esta será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en EE.UU. desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hizbulá.
Te puede interesar
El primer ministro nacionalista gana las elecciones en Kosovo, pero sin mayoría absoluta
Según el sondeo a pie de urna difundido tras el cierre de los colegios, Autodeterminación ha obtenido el 44,1 % de los sufragios, lo que se traduciría en 49 escaños de un total de 120 en el Parlamento, sólo uno más que en los comicios de febrero, cuando Kosovo quedó en una parálisis política.
Zelenski se reúne con Trump en Florida: "Estamos al final de las negociaciones"
El presidente ucraniano se ha mostrado esperanzado ante la cita y ha destacado que "puede decidirse mucho antes de Año Nuevo". Por su parte, Donald Trump ha anunciado que ha hablado con Putin: "Acabo de tener una buena y muy productiva conversación".
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes para tratar el reconocimiento israelí de Somalilandia
Somalia, que asumirá la Presidencia rotatoria del organismo en enero, ha calificado de "agresión ilegal" el reconocimiento de Tel Aviv y ha añadido que "contraviene el Derecho Internacional". Somalilandia ha sostenido que no recibirá palestinos expulsados de Gaza.
Birmania concluye sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra
Los comicios constan de tres fases, con la última el próximo 25 de enero. La oposición hace un llamamiento al boicot y asegura que el proceso "no será libre ni justo".
Israel reconoce a Somalilandia como Estado y provoca una amplia condena internacional
Se trata del primer país miembro de la ONU en reconocer la soberanía de la región separatista de Somalia. Hamás denuncia que este movimiento responde a un plan para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza con destino a ese lugar, y avisa de que no lo permitirá.
Nuevos ataques de Rusia en Kiev en la víspera de la cumbre Trump-Zelenski
Moscú ha lanzado duros ataques contra la capital ucraniana y contra regiones en el noreste y en el sur del país, causando al menos un muerto y 19 heridos.
Cuatro miembros de una familia valenciana desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia
Cuatro miembros de una misma familia valenciana, el padre y tres de sus hijos, siguen desaparecidos en Indonesia tras naufragar la embarcación turística en la que viajaban. Otra hija y la madre han sido rescatadas con vida. Las labores de rescate están siendo complicadas debido a las olas, fuertes corrientes y lluvias torrenciales.
Zelenski mantiene conversaciones con los líderes europeos antes de reunirse con Trump
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hablará hoy por teléfono con Zelenski y Trump.
Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs
La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo.