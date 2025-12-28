PALESTINA
Dos muertos por las lluvias en Gaza, que inundan decenas de tiendas de desplazados

El Gobierno de Gaza acusa a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" por haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria en 80 días de alto el fuego. Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse el lunes con Donald Trump.
Inundaciones en Gaza
Dos niños ante unas tiendas de campaña inundadas en Gaza. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri: Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una mujer y un niño de 7 años han muerto al derrumbarse un muro y caer a un pozo por las fuertes lluvias que azotaron la Franja de Gaza en las últimas horas y que inundaron decenas de tiendas de campaña de desplazados en el devastado enclave palestino. Según informó este domingo el equipo de rescate Defensa Civil de Gaza, la mujer, de unos 30 años, y el niño se ahogaron en el pozo tras caer allí por el derrumbe de un muro a causa de la tormenta.

Además, los equipos de Defensa Civil asistieron a los afectados por las inundaciones de tiendas de campaña, unos refugios en los que viven cientos de miles de gazatíes en toda la Franja tras la destrucción de sus casas por parte de Israel.

Los trabajadores de Defensa Civil también rescataron un vehículo de la Media Luna Roja que quedó atrapado por la lluvia. Sus equipos permanecen en alerta máxima mientras continúan las lluvias en Gaza, donde se esperan precipitaciones este domingo y este lunes.

Gobierno de Gaza dice que solo entra el 41 % de ayuda acordada e Israel afirma que cumple

Por otra parte, el Gobierno de Gaza ha acusado este domingo a Israel de someter a la Franja a una "muerte lenta" y haber dejado entrar solo un 41 % de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, mientras que las autoridades israelíes aseguran que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua.

Los gazatíes afirman que en 80 días solo han entrado 19.764 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder (un 41 %), lo que arroja una media de unos 250 al día, frente a los 600 que menciona como necesarios. "Esto ha provocado una grave escasez continua de alimentos, medicamentos, agua y combustible, y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza", señalan

Además, denuncian que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141, cometiendo "graves y sistemáticas violaciones del acuerdo" y su protocolo humanitario adjunto.

organizacion-humanitaria-comida-campo-refugiados-jan-yunis-gaza

Un voluntario de una organización humanitaria reparte comida vestido de Papa Noel en Jan Yunis, en la Franja de Gaza. Foto: EFE

Ataques en Cisjordania

Mientras, en el norte de la Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes dutuvieron a 50 personas, 47 de ellas liberadas más tarde -excepto un padre y sus dos hijos- , asaltaron alrededor de 50 de casas, dañaron calles y ocuparon una escuela en su incursión en la ciudad de Qabatiya, que cercaron en respuesta al asesinato el viernes de un hombre y una adolescente en territorio israelí.

Según informó este domingo la agencia oficial palestina Wafa, desde el viernes noche hasta la madrugada de este domingo las fuerzas israelíes cerraron los accesos a la ciudad e impusieron un toque de queda total.

Por otra parte, colonos israelíes calcinaron la madrugada de este domingo el vehículo todoterreno de un palestino en la localidad de Huwara, al sur de la ciudad palestina de Nablus, donde también escribieron grafitis con mensajes racistas. Durante el ataque, los colonos intentaron incendiar un segundo vehículo, pero los residentes locales intervinieron y evitaron la quema.

De forma paralela, esta vez en la gobernación de Belén (también en el territorio palestino ocupado de Cisjordania), un grupo de colonos israelíes incendió otro vehículo en la aldea de Jabaa, al oeste de Belén.

Este tipo de ataques violentos se ha vuelto cada vez más frecuentes en Cisjordania, y decenas de las aldeas palestinas cercanas a las colonias ilegales que se expanden han sido parcial o completamente abandonadas desde el 7 de octubre de 2023, según datos de la ONG B'Tselem.

La inacción tanto policial como judicial es habitual cuando se trata de violencia de colonos, muchas veces organizada y que cuenta con la vista gorda de las autoridades israelíes. Los colonos reciben además subvenciones estatales y servicios de agua y alumbrado si se mudan a territorio ocupado.

Netanyahu ya viaja hacia EE.UU. para reunirse mañana con Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya viaja rumbo a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna mañana en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó a EFE un portavoz de su oficina.

Esta será la quinta vez que se reúnen los dos mandatarios en EE.UU. desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero y, aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hizbulá. 

