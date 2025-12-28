PALESTINA
Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak

Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.

Inundaciones en Gaza
Bi haur Gazan urez betetako kanpin-denda batzuen aurrean. Argazkia: EuropaPress
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Negu gogorra izaten ari da Gazako Zerrendan eta 30 urteko emakume bat eta zazpi urteko haur bat hil dira azken orduetan, eurite gogorren ondorioz. 

Gazako Defentsa Zibileko erreskate taldeek jakitera eman dutenez, ekaitz bortitzek harresi bat bota zuten eta emakumea zein haurra putzu batera erori ziren horren ondorioz. Bertan ito ziren biak, eta desplazatuen dozenaka kanpin-denda urpean geratu ziren. 

Defentsa Zibileko taldeak lanean aritu dira azken orduetan uholdeek harrapatu dituzten kanpin-dendetan bizi zirenei laguntzen. Milaka lagun bizi dira horrelako dendetan Zerrenda osoan, Israelek haien etxeak suntsitu ondoren.

Euriagatik lokatzetan harrapatuta geratu zen Ilargi Erdi Gorriko ibilgailu bat ere erreskatatu behar izan dute Defentsa Zibileko langileek eta alerta gorenean jarraitzen dutela adierazi dute, eurite bortitzak espero baitira bai igandean baita astelehean ere.

Gazako Gobernuak dio adostutako laguntzaren % 41 baino ez dela sartzen, eta Israelek dio ez dela horrela

Bestalde, Gazako Gobernuak herritarrak "astiro hiltzen" aritzea leporatu dio Israeli su-etenak jada 80 egun egin dituen arren, agindutako laguntza humanitarioaren % 41 bakarrik sartzen utzi duelako. Israelgo agintarien arabera, berriz, su-etenean adostutako kamioi guztiei utzi diete sartzen.

Gazatarrek adierazi dutenez, 80 egunetan 19.764 laguntza-kamioi baino ez dira sartu, sartu behar ziren 48.000 kamioietatik ( % 41), "250 inguru egunean, batez beste, 600 sartu behar zirenean", diote. "Horrek elikagaien, sendagaien, uraren eta erregaiaren etengabeko eskasia larria eragin du, eta Gazako Zerrendako krisi humanitario katastrofikoa larriagotu du", adierazi dute.

Gainera, urriaren 10ean su-etena indarrean sartu zenetik Israelgo indarrek 418 palestinar hil eta beste 1.141 zauritu dituztela salatu dute, "akordioaren urraketa larriak eta sistematikoak" eginez.

organizacion-humanitaria-comida-campo-refugiados-jan-yunis-gaza

Laguntza humanitarioko kide bat Aita Noelez jantzita, jana batzen, Jan Junisen, Gazan. Argazkia: EFE

Erasoak Zisjordanian

Bitartean, Zisjordania okupatuaren iparraldean, indar israeldarrek 50 pertsona atxilotu zituzten atzo eta horietatik 47 geroago askatu (aita bat eta haren bi semeak izan ezik), 50 etxe erasotu eta eskola bat okupatu zuten Qabatiya hirian egindako erasoaldian, gizon israeldar baten eta nerabe baten erahilketaren ondoren.

Wafa agentzia palestinar ofizialak jakitera eman duenez, Israelgo Armadak hirirako sarbideak itxi eta etxeratze agindu osoa ezarri zuen ostiral gauetik igande goizaldera arte.

Bestalde, kolono israeldarrek lur orotako ibilgailu bat kiskali dute igande goizaldean Huwara herrian, Nablus hiri palestinarraren hegoaldean, eta mezu arrazistak idatzi dituzte. Beste ibilgailu bati ere su ematen saiatu dira, baina bertakoek esku hartu eta erretzea saihestu dute.

Garai beretsuan, Belen mendebaldean (Zisjordaniako lurralde palestinar okupatuan baita ere), kolono israeldar talde batek beste ibilgailu bat erre du Jabaa herrixkan.

Mota horretako eraso bortitzak gero eta ohikoagoak bihurtu dira Zisjordanian, eta hedatzen ari diren legez kanpoko kolonien inguruko dozenaka herrixka palestinar partzialki edo erabat abandonatu dituzte 2023ko urriaren 7tik.

Poliziak zein justizia erakundeek ez dutela gauza handirik egiten kolonoen indarkeriaren aurrean salatu izan da behin baino gehiagotan.  Kolonoek, gainera, estatuaren dirulaguntzak eta ur eta argindar zerbitzuak jasotzen dituzte lurralde okupatuetara lekualdatzen badira.

Netanyahu AEBra bidean da bihar Donald Trumpekin biltzeko

Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa AEBra bidean da, bihar Floridan, Donald Trump AEBko presidentearekin biltzeko, bere bulegoko bozeramaileek zabaldu dutenez.

Buruzagi errepublikarra urtarrileanEtxe Zurira itzuli zenetik biltzen diren bosgarren aldia izango da, eta, agenda publikoa ez bada ere, Gazako su-etenaren bigarren faserantz aurrera egitea eta Iran eta Hizbularen mehatxua hizpide izatea espero da. 

