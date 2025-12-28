Bi pertsona hil dira euriteen ondorioz Gazan, eta ur azpian geratu dira desplazatu askoren dendak
Bestalde, su-etena berez indarrean dagoen arren, laguntza humanitarioaren %41 bakarrik sartzen uztea leporatu dio Gazako Gobernuak Israeli. AEBra bidean da jada Netanyahu, astelehenean Donald Trumpekin biltzeko.
Negu gogorra izaten ari da Gazako Zerrendan eta 30 urteko emakume bat eta zazpi urteko haur bat hil dira azken orduetan, eurite gogorren ondorioz.
Gazako Defentsa Zibileko erreskate taldeek jakitera eman dutenez, ekaitz bortitzek harresi bat bota zuten eta emakumea zein haurra putzu batera erori ziren horren ondorioz. Bertan ito ziren biak, eta desplazatuen dozenaka kanpin-denda urpean geratu ziren.
Defentsa Zibileko taldeak lanean aritu dira azken orduetan uholdeek harrapatu dituzten kanpin-dendetan bizi zirenei laguntzen. Milaka lagun bizi dira horrelako dendetan Zerrenda osoan, Israelek haien etxeak suntsitu ondoren.
Euriagatik lokatzetan harrapatuta geratu zen Ilargi Erdi Gorriko ibilgailu bat ere erreskatatu behar izan dute Defentsa Zibileko langileek eta alerta gorenean jarraitzen dutela adierazi dute, eurite bortitzak espero baitira bai igandean baita astelehean ere.
Gazako Gobernuak dio adostutako laguntzaren % 41 baino ez dela sartzen, eta Israelek dio ez dela horrela
Bestalde, Gazako Gobernuak herritarrak "astiro hiltzen" aritzea leporatu dio Israeli su-etenak jada 80 egun egin dituen arren, agindutako laguntza humanitarioaren % 41 bakarrik sartzen utzi duelako. Israelgo agintarien arabera, berriz, su-etenean adostutako kamioi guztiei utzi diete sartzen.
Gazatarrek adierazi dutenez, 80 egunetan 19.764 laguntza-kamioi baino ez dira sartu, sartu behar ziren 48.000 kamioietatik ( % 41), "250 inguru egunean, batez beste, 600 sartu behar zirenean", diote. "Horrek elikagaien, sendagaien, uraren eta erregaiaren etengabeko eskasia larria eragin du, eta Gazako Zerrendako krisi humanitario katastrofikoa larriagotu du", adierazi dute.
Gainera, urriaren 10ean su-etena indarrean sartu zenetik Israelgo indarrek 418 palestinar hil eta beste 1.141 zauritu dituztela salatu dute, "akordioaren urraketa larriak eta sistematikoak" eginez.
Erasoak Zisjordanian
Bitartean, Zisjordania okupatuaren iparraldean, indar israeldarrek 50 pertsona atxilotu zituzten atzo eta horietatik 47 geroago askatu (aita bat eta haren bi semeak izan ezik), 50 etxe erasotu eta eskola bat okupatu zuten Qabatiya hirian egindako erasoaldian, gizon israeldar baten eta nerabe baten erahilketaren ondoren.
Wafa agentzia palestinar ofizialak jakitera eman duenez, Israelgo Armadak hirirako sarbideak itxi eta etxeratze agindu osoa ezarri zuen ostiral gauetik igande goizaldera arte.
Bestalde, kolono israeldarrek lur orotako ibilgailu bat kiskali dute igande goizaldean Huwara herrian, Nablus hiri palestinarraren hegoaldean, eta mezu arrazistak idatzi dituzte. Beste ibilgailu bati ere su ematen saiatu dira, baina bertakoek esku hartu eta erretzea saihestu dute.
Garai beretsuan, Belen mendebaldean (Zisjordaniako lurralde palestinar okupatuan baita ere), kolono israeldar talde batek beste ibilgailu bat erre du Jabaa herrixkan.
Mota horretako eraso bortitzak gero eta ohikoagoak bihurtu dira Zisjordanian, eta hedatzen ari diren legez kanpoko kolonien inguruko dozenaka herrixka palestinar partzialki edo erabat abandonatu dituzte 2023ko urriaren 7tik.
Poliziak zein justizia erakundeek ez dutela gauza handirik egiten kolonoen indarkeriaren aurrean salatu izan da behin baino gehiagotan. Kolonoek, gainera, estatuaren dirulaguntzak eta ur eta argindar zerbitzuak jasotzen dituzte lurralde okupatuetara lekualdatzen badira.
Netanyahu AEBra bidean da bihar Donald Trumpekin biltzeko
Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa AEBra bidean da, bihar Floridan, Donald Trump AEBko presidentearekin biltzeko, bere bulegoko bozeramaileek zabaldu dutenez.
Buruzagi errepublikarra urtarrileanEtxe Zurira itzuli zenetik biltzen diren bosgarren aldia izango da, eta, agenda publikoa ez bada ere, Gazako su-etenaren bigarren faserantz aurrera egitea eta Iran eta Hizbularen mehatxua hizpide izatea espero da.
Zure interesekoa izan daiteke
Lehen ministro nazionalistak irabazi ditu hauteskundeak Kosovon, baina gehiengo osorik gabe
Hauteslekuen itxieraren ostean zabaldu den inkestaren arabera, Autodeterminazioa alderdiak botoen % 44,1 lortu ditu, hau da, Parlementuko 120 eserlekutatik 49, otsaileko hauteskundeetan baino bat gehiago. Orduko emaitzek blokeo politikoa eragin zuten.
Zelenski eta Trump Floridan bildu dira, bake-planean "zehazteke" dauden gaiak argitzeko asmoz
Ukrainako presidentea itxaropentsu agertu da batzarraren atarian; izan ere, horren esanetan, "gauza asko erabaki daitezke Urteberri eguna heldu baino lehen". Donald Trumpek iragarri du Putinekin telefonoz hitz egin duela: "Oso elkarrizketa ona eta emankorra izan berri dut harekin".
NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo du astelehenean, Israelek Somalilandia aitortu duela eta
Somaliak Tel Aviven aitortza "legez kanpoko erasoa" eta "Nazioarteko Zuzenbidearen aurkakoa" dela salatu du. Bestalde, Somalilandiak azpimarratu duenez, ez ditu Gazatik kanporatutako palestinarrak jasoko.
Hauteslekuak itxi dituzte Birmanian, bost urtean lehen hauteskundeak egin ondoren, gerra betean
Prozesuak hiru fase izango ditu, eta urtarrilaren 25ean izango da azkena. Oposizioak boikotatzeko deia egin du; izan ere, horren arabera, "prozesua ez da askea eta bidezkoa izango".
Israelek Somalilandia Estatu gisa aitortu du, eta erabakiak nazioarteko gaitzespen zabala eragin du
Somaliako eskualde separatistaren subiranotasuna onartu duen NBEko lehen kidea da Israel. Hamasek salatu du Gazako Zerrendatik palestinarrak kanporatu eta eremu horretara bidaltzeko asmoa duela Israelek; ez dute halakorik onartuko, ohartarazi du.
Errusiaren eraso gogorrak Kieven, Trump-Zelenski goi-bileraren bezperan
Moskuk eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hiriburuaren eta ipar-ekialdeko eta hegoaldeko eskualdeen aurka, eta gutxienez hildako bat eta 19 zauritu eragin ditu.
Familia bereko lau valentziar desagertu dira Indonesian, ontzi bat hondoratu ostean
Familia bereko lau kide, lauak valentziarrak, desagertu dira Indonesian, ontzi turistiko bat hondoratu ostean. Aita eta hiru semeak dira desagertuta dauden lau pertsonak. Ama eta alaba, berriz, bizirik atera dituzte itsasotik. Olatuak eta euri jasak erreskate lanak zailtzen ari dira.
Zelenskik Europako buruzagiekin hitz egiten jarraitzen du, Trumpekin bildu aurretik
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko buruak telefono bidez hitz egingo du gaur Zelenskirekin eta Trumpekin.
Bonba batek eztanda egin du Siriako Homs hiriko meskita alaui batean, eta gutxienez zortzi pertsona hil dira
Leherketa ostiral eguerdiko otoitza egiten ari zirela izan da, eta, ikerketaren lehen datuen arabera, bonba tenpluaren barruan zegoen jarrita.